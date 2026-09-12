Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani, uno ravennate di origini nordafricane e uno marocchino, sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un ventenne italiano: la vittima sarebbe stata aggredita e ferita con un coltello per essere derubata di diverse migliaia di euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura, tra Ravenna e Milano.

Le indagini a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita a metà agosto, quando un giovane italiano di 20 anni si è presentato in Questura per denunciare una rapina subita alcuni mesi prima. L’episodio risale a una notte di maggio: la vittima, mentre stava rientrando a casa poco dopo la mezzanotte, è stata sorpresa sul pianerottolo condominiale da due individui con il volto coperto e armati di coltello.

I due aggressori avrebbero costretto il ragazzo a entrare nell’abitazione, minacciandolo e pretendendo tutto il denaro in suo possesso. Durante un tentativo di reazione, il giovane sarebbe stato colpito con alcuni fendenti al braccio e al costato, riportando ferite superficiali. Solo dopo aver consegnato agli aggressori una somma di diverse migliaia di euro, gli assalitori si sarebbero allontanati.

L’identificazione dei sospetti

La vittima ha fornito agli investigatori dettagli utili sulle caratteristiche fisiche e comportamentali dei due aggressori. Queste informazioni, considerate convergenti e attendibili, hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna di avviare una mirata attività investigativa. Attraverso l’analisi degli indizi raccolti, è stata stilata una lista di possibili sospetti.

Tra i soggetti individuati, la vittima ha riconosciuto due giovani che conosceva personalmente. Le evidenze raccolte sono state trasmesse alla Procura della Repubblica, che ha richiesto l’emissione di una misura cautelare in carcere. Il provvedimento è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna.

L’arresto dei due indagati

Il primo indagato, cittadino italiano di origini nordafricane, è stato rintracciato il 4 settembre presso la propria abitazione a Ravenna. Al momento dell’arresto, il giovane si trovava già agli arresti domiciliari per il reato di violenza sessuale aggravata. A suo carico risultano anche precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. La Divisione Anticrimine della Questura sta valutando l’adozione di ulteriori misure di prevenzione nei suoi confronti.

L’altro indagato, cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato localizzato dal personale dell’UPGSP della Questura di Milano presso una struttura ricettiva. Su di lui pendevano un avviso orale emesso dal Questore di Ravenna e un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Anche il secondo arrestato presenta precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.

Le conseguenze e la situazione giudiziaria

Al termine delle procedure di rito, entrambi i giovani sono stati condotti presso le case circondariali di Ravenna e Milano. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: per questo motivo, nei confronti degli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione della vittima, che ha permesso di ricostruire i fatti e di individuare rapidamente i presunti responsabili. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha visto il coinvolgimento di più reparti della Polizia di Stato e la collaborazione tra diverse città.

Precedenti e misure di prevenzione

Entrambi gli arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine per una serie di reati di varia natura. Il cittadino italiano, oltre all’attuale misura cautelare per violenza sessuale aggravata, aveva collezionato precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per stupefacenti. Per lui, la Divisione Anticrimine sta valutando l’adozione di misure preventive aggiuntive.

Il cittadino marocchino, invece, era già destinatario di un avviso orale e di un ordine di espulsione, oltre ad avere precedenti per analoghi reati. La sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale potrebbe aggravare la sua posizione giudiziaria.

IPA