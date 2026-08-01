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Due ventenni sono stati sottoposti a misura cautelare per rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di un coetaneo, in seguito a un violento episodio avvenuto nella notte del 13 giugno nella zona Marebello di Rimini. Le misure, eseguite dalla Polizia di Stato, sono state disposte dal GIP del Tribunale locale, che ha imposto l’obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini a Rimini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Rimini ha dato esecuzione, il 31 luglio 2026, alle misure cautelari nei confronti dei due giovani.

Le autorità hanno imposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna presso le rispettive abitazioni e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicando il braccialetto elettronico per il controllo.

I fatti della notte del 13 giugno

L’episodio risale alla notte del 13 giugno, quando, a seguito di un alterco tra gruppi di giovani sulla pubblica via nella zona Marebello, i due ventenni hanno messo in atto una serie di condotte intimidatorie e violente nei confronti di un coetaneo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è stata oggetto di minacce, schiaffi, spinte e atti di scherno.

Successivamente, i due hanno strappato dalle mani del ragazzo un casco da motociclista, appropriandosene, e hanno utilizzato un altro casco come corpo contundente per colpirlo violentemente al capo e al volto.

Le conseguenze per la vittima

L’aggressione ha avuto gravi conseguenze: la vittima ha riportato traumi e fratture multiple, perdendo immediatamente conoscenza. È stato necessario il ricovero presso il reparto di terapia intensiva, dove sono state riscontrate lesioni personali con prognosi superiore ai quaranta giorni.

La Squadra Mobile ha avviato le indagini fin dall’immediatezza dei fatti, ricostruendo con precisione l’accaduto. Gli investigatori hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i contenuti dei social network, e hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e dei testimoni presenti all’aggressione. Il riconoscimento fotografico effettuato da questi ultimi ha permesso di identificare i due presunti responsabili.

Le prescrizioni imposte ai due indagati

Tenendo conto dell’incensuratezza e della giovane età dei due ventenni, l’Autorità Giudiziaria ha optato per una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere. I giovani dovranno rispettare l’obbligo di dimora nel comune di Rimini, con permanenza notturna domiciliare dalle 20.00 alle 07.00.

Inoltre, dovranno mantenere una distanza di almeno 1000 metri dalla persona offesa e da tre amici della vittima, presenti all’aggressione, con divieto di comunicare con loro in qualsiasi modo, anche tramite telefono o strumenti informatici. Il rispetto di queste prescrizioni sarà monitorato tramite il braccialetto elettronico.

Perquisizioni e sequestri

In data odierna, oltre all’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti dei due indagati.

Nel corso delle operazioni, a carico di uno dei due sono state sequestrate diverse scacciacani e armi giocattolo prive del tappo rosso, oltre ad alcune mazze raffiguranti simboli estremisti.

IPA