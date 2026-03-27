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Una denuncia per tentata rapina, questoil bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como, dove un cittadino somalo di 30 anni è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo aver aggredito e cercato di derubare un conoscente in piazza San Rocco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito per sottrarre una carta bancomat alla vittima.

Aggressione a Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando un uomo di 39 anni originario del Burundi si è presentato in Questura con il volto insanguinato. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di un’aggressione e di una rapina da parte di un cittadino somalo che conosceva personalmente.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, i fatti sono avvenuti in piazza San Rocco. Qui il cittadino somalo avrebbe strappato dalle mani del conoscente la carta bancomat, dandosi subito alla fuga. Nel tentativo di recuperare la tessera il 39enne ha inseguito il rapinatore a piedi, ma è stato colpito al volto con un pezzo di legno, riportando ferite visibili.

Precedenti episodi e indagini della Polizia

Durante la denuncia è emerso che non si trattava del primo episodio tra i due. Infatti, alcune settimane prima, il 30enne somalo aveva già sottratto una precedente carta bancomat alla stessa vittima.

Quest’ultima, accortasi di alcuni pagamenti non autorizzati, aveva provveduto a bloccare la tessera e a sostituirla con quella che è stata oggetto del nuovo tentativo di rapina.

L’identificazione e la denuncia

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima gli agenti della volante sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile poco dopo l’episodio, sempre in piazza San Rocco. Al momento del controllo, però, il somalo non aveva con sé la carta bancomat appena sottratta.

Portato in Questura, è stato identificato come persona già nota per precedenti penali e di polizia, oltre che per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti il 30enne è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina.

Le condizioni della vittima

La vittima, dopo aver formalizzato la denuncia, è stata accompagnata dal personale del 118 all’ospedale S. Anna per ricevere le cure necessarie alle ferite riportate durante l’aggressione.

L’uomo ha ricevuto assistenza medica e la sua situazione non risulta essere grave.

L’episodio avvenuto a Como riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree urbane e sulla necessità di un costante monitoraggio delle situazioni di irregolarità e recidiva.

IPA