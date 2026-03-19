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Due arresti per tentato omicidio, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura locale, a seguito di un grave episodio avvenuto ad Adelfia lo scorso 3 agosto.

Tentato omicidio ad Adelfia, Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo un episodio particolarmente violento che ha visto come vittima un uomo di 60 anni residente ad Adelfia.

L’uomo, dopo aver avuto un litigio per futili motivi con un giovane di 23 anni, è stato seguito e poi raggiunto mentre si trovava nella propria autovettura. In quel momento due individui sconosciuti lo hanno aggredito con una mazza da baseball e hanno esploso contro di lui due colpi di arma da fuoco.

Gli aggressori, rimasti inizialmente ignoti, sono stati successivamente identificati grazie agli approfondimenti investigativi condotti dai Carabinieri.

L’arresto e le misure cautelari

Le indagini hanno permesso di individuare i presunti responsabili dell’azione criminosa. Nei loro confronti l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura più restrittiva: la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Trani. L’ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità di Adelfia, sia per la gravità della violenza sia per la dinamica con cui si è svolta l’aggressione.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nelle indagini e hanno ribadito il loro impegno nel contrastare ogni forma di reato violento sul territorio.

IPA