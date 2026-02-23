Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato destinatario di un provvedimento di Daspo urbano. Il soggetto si è reso responsabile di un’aggressione ai danni di un venditore ambulante di fiori. Il provvedimento, disposto dal Questore di Ancona, è stato adottato per prevenire il ripetersi di episodi di violenza nel centro cittadino. L’episodio si è verificato lo scorso 2 gennaio in piazza Cavour, durante il fine settimana delle festività natalizie, in una zona particolarmente frequentata da giovani e famiglie.

Daspo urbano ad Ancona

Il Questore Capocasa ha deciso di adottare la misura del Daspo urbano nei confronti del giovane protagonista dell’episodio di aggressione. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. 14/2017, con l’obiettivo di arginare con urgenza la possibilità che simili comportamenti possano ripetersi nel futuro.

L’episodio si è verificato il 2 gennaio scorso quando il giovane, insieme ad altri ragazzi, ha accerchiato un venditore ambulante di fiori in piazza Cavour, nel cuore di Ancona. Senza alcun motivo apparente il gruppo ha agito con estrema violenza, colpendo la vittima con una serie di pugni al volto. L’aggressione ha provocato lesioni personali al venditore che è stato trasportato in ospedale in ambulanza e sottoposto a cure mediche. Dopo le cure la vittima è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Le motivazioni della misura

L’evento si è svolto in un periodo di particolare affluenza nel centro di Ancona, durante le festività natalizie, in una zona centrale e molto frequentata per la presenza di numerosi esercizi pubblici.

La condotta del giovane, caratterizzata da aggressività e violenza per futili motivi, ha destato particolare preoccupazione per la sicurezza pubblica. Per questo motivo il Questore ha ritenuto necessario intervenire tempestivamente con una misura di prevenzione, volta a tutelare la tranquillità dei cittadini e a scoraggiare il ripetersi di simili episodi.

Le restrizioni imposte dal daspo urbano

Il Daspo urbano impone al giovane il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di specifici esercizi commerciali situati nelle principali vie e piazze del centro di Ancona. In particolare il divieto riguarda piazza Cavour, via Carlo Simeoni, Corso Mazzini, piazza Stamira, Corso Stamira, via Marsala, via Oberdan, Corso Garibaldi, via Castelfidardo, piazza Roma e via Matteotti. La durata della misura è di 2 anni.

La violazione del Daspo urbano comporta conseguenze penali: chi trasgredisce la misura rischia la reclusione e una multa. Il provvedimento, dunque, rappresenta un deterrente importante contro il ripetersi di comportamenti violenti e contribuisce a rafforzare la sicurezza nelle aree più frequentate del centro di Ancona.

