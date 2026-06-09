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Due arresti e un ordine di espulsione, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia, dove due cittadini peruviani sono stati fermati per rapina aggravata ai danni di un’anziana. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi durante un’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, come comunicato dalle autorità.

L’operazione a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno condotto un’operazione mirata contro i reati predatori.

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato un’autovettura già segnalata perché utilizzata da soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. A bordo si trovavano tre persone, tra cui i due cittadini peruviani – un 37enne e una 28enne, entrambi residenti a Firenze e con numerosi precedenti penali e di polizia.

Il pedinamento e l’aggressione in Piazza Garibaldi

Gli agenti hanno deciso di monitorare e pedinare l’auto sospetta. Giunti nel comune di Rovato, in Piazza Garibaldi, hanno osservato il guidatore fermarsi a bordo strada. I due passeggeri posteriori sono scesi e si sono avvicinati alle spalle di un’anziana signora che camminava sul marciapiede.

In quel momento, i poliziotti hanno visto i due estrarre un piccolo flacone dalle tasche e gettare addosso alla donna un liquido grigio, con l’intento di distrarla. Approfittando della confusione, i due hanno circondato la vittima per impedirle ogni via di fuga e le hanno strappato violentemente dal collo due collanine in oro, fuggendo poi verso l’auto dove li attendeva il terzo complice.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare i due ladri e a recuperare sia le collanine sottratte, restituite subito alla vittima, sia il flacone utilizzato per imbrattare gli indumenti della donna. Il materiale è stato posto sotto sequestro come prova dell’azione criminale.

I due sono stati condotti negli uffici della Questura di Brescia, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati tratti in arresto per rapina impropria aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Espulsione immediata per i responsabili

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale per i due cittadini peruviani, considerata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dei soggetti.

L’espulsione sarà eseguita con accompagnamento nel paese di provenienza al termine della pena detentiva.

Indagini in corso sul terzo complice

Le forze dell’ordine hanno reso noto che sono in corso ulteriori attività investigative per identificare il terzo complice, rimasto a bordo dell’auto durante il furto e la rapina.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un quadro di rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo a Brescia, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare con efficacia ogni forma di illegalità. Le indagini proseguono per individuare tutti i responsabili e prevenire ulteriori episodi di reati predatori nella zona.

IPA