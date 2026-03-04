Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Pomeriggio di tensione in via Delle Medaglie D’Oro, a Catania, dove un uomo di 28 anni è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre che per evasione. L’episodio è stato scatenato da una crisi di astinenza dalla droga che ha portato il soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati a stupefacenti e armi, a comportamenti violenti nei confronti di una vicina e degli agenti intervenuti.

Paura nel centro di Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio in questione si è trasformato in un incubo per una residente di via Delle Medaglie D’Oro, a Catania.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, ha improvvisamente perso il controllo probabilmente a causa di una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti.

La sequenza degli eventi

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 28enne ha violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria uscendo dalla propria abitazione e dirigendosi verso la casa della vicina.

In preda a una forte agitazione ha minacciato l’anziana donna di sfondare la porta e, nonostante le sue parole, è passato subito ai fatti mandando in frantumi il vetro dell’ingresso.

L’intervento della Polizia

L’anziana, spaventata dall’aggressività dell’uomo, si è barricata in casa e ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza.

In pochi minuti una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è giunta sul posto, trovando il 28enne ancora in strada. Gli agenti hanno tentato di riportare la calma, accompagnando l’uomo nella sua abitazione.

L’aggressione agli agenti

L’apparente tranquillità del soggetto è durata solo pochi minuti. Improvvisamente, il 28enne ha rivolto la sua rabbia contro i due poliziotti presenti, colpendoli con calci alle gambe.

La situazione è rapidamente degenerata rendendo necessario l’intervento di altre pattuglie per bloccare l’uomo e metterlo in sicurezza.

Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto oltre 7 grammi di hashish. Per questo motivo è stata inoltrata una segnalazione in Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti a carico dell’uomo.

Le accuse e le conseguenze

Per le sue condotte il 28enne è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre che per evasione.

Dopo l’arresto, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, il soggetto è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

I poliziotti hanno verificato le condizioni di salute dell’anziana donna, che dopo lo spavento iniziale si è rasserenata e ha espresso gratitudine agli agenti per il tempestivo intervento.

