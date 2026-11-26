Paura per un'anziana di 80 anni a Vittoria, vagava sola e in stato confusionale: salvata dalla polizia
Ritrovata nel centro cittadino una donna di 80 anni che aveva perso l’orientamento: le passanti hanno dato l’allarme e la Polizia l’ha ricongiunta ai familiari.
Alcune passanti hanno notato una donna di 80 anni disorientata nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa, e hanno avvisato la polizia. Grazie a un esercizio commerciale che l’anziana frequentava abitualmente, gli agenti del commissariato sono riusciti a rintracciare i familiari, che l’hanno poi accompagnata.
L’allarme delle passanti a Vittoria
La donna, residente a Vittoria (Ragusa), si era allontanata dal marito durante un breve momento di distrazione. Dopo aver perso l’orientamento tra le strade del centro, non è più riuscita a ritrovare la strada di casa.
Alcune passanti l’hanno notata mentre vagava da sola, in evidente stato confusionale, e hanno contattato le forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto in pochi minuti, hanno individuato l’anziana e l’hanno messa in sicurezza. Con calma e sensibilità, l’hanno rassicurata e aiutata a ritrovare la serenità.
Il ricongiungimento con i familiari
Dopo i primi accertamenti per identificarla e rintracciare i suoi cari, i poliziotti hanno scelto di accompagnarla in un’attività commerciale della zona, che la signora era solita frequentare.
Il luogo si è rivelato un riferimento utile: attraverso l’esercizio, gli agenti sono riusciti a risalire ai familiari e a contattarli.
La vicenda si è conclusa con il ricongiungimento della donna ai suoi cari, tra un abbraccio e la commozione. Quella che era iniziata come una mattinata di forte apprensione si è così risolta grazie alla prontezza delle passanti e all’intervento della Polizia a Vittoria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.