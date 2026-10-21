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Un 37enne è stato arrestato dopo aver aggredito un passante con un coccio di bottiglia nel tentativo di rapinarlo. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro di Brescia; nei confronti dell’uomo è stata disposta l’espulsione, che verrà eseguita una volta scontata la misura cautelare.

L’intervento a Brescia

Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza di Brescia, impegnati nei giorni scorsi in un servizio serale del fine settimana, hanno ricevuto una segnalazione su una violenta aggressione in una strada vicina.

Arrivati sul posto, hanno visto un uomo, un 37enne e senza fissa dimora, mentre cercava di colpire una persona già finita a terra, impugnando un coccio di vetro. Alla vista della pattuglia ha tentato di scappare, ma è stato fermato.

L’uomo ha poi inveito contro la vittima e i poliziotti, mantenendo un atteggiamento ostile e rifiutandosi di consegnare il coccio. Dopo aver avvisato la Centrale operativa della Questura, gli agenti sono riusciti, con difficoltà, a bloccarlo e a disarmarlo.

La ricostruzione

La vittima ha riferito di essere stata avvicinata in via Pietro Bulloni mentre passeggiava.

L’aggressore avrebbe cercato di strapparle il borsello; di fronte alla resistenza, avrebbe rotto una bottiglia a terra e usato il coccio appuntito prima per minacciarla e poi per aggredirla.

L’arresto del 37enne

Condotto negli uffici della Questura di Brescia, il sospettato è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e di soggiorno illegale sul territorio nazionale, quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica. A suo carico risultano numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità.

Valutati l’accaduto, i precedenti e la pericolosità sociale dell’uomo, il questore Paolo Sartori ha disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’espulsione sarà eseguita dopo la scarcerazione.

IPA