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Un giovane è stato arrestato a Catania per rapina aggravata ai danni di un anziano, aggredito dopo aver ritirato la pensione. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Corso Italia, dove la vittima è stata seguita e poi assalita dal rapinatore, che ha tentato di impossessarsi del portafoglio contenente 600 euro. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito la dinamica grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti.

Anziano rapinato a Catania

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, quando un anziano si è recato presso un ufficio postale di Catania situato in Corso Italia per riscuotere la pensione.

Il giovane, un 23enne catanese già noto alle forze dell’ordine, avrebbe seguito con attenzione i movimenti della vittima, attendendo il momento più opportuno per entrare in azione.

L’aggressione e la fuga del rapinatore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il rapinatore ha atteso che l’anziano si allontanasse dall’ufficio postale prima di avvicinarlo. Con violenza lo ha scaraventato a terra per sottrargli il portafoglio, che conteneva circa 600 euro. L’aggressione ha provocato all’anziano traumi alla schiena e lesioni in altre parti del corpo, giudicate guaribili in 30 giorni dai sanitari.

Il gesto non è passato inosservato: alcuni passanti sono intervenuti prontamente, soccorrendo la vittima e mettendo in fuga il giovane aggressore. Sorpreso dalla reazione dei presenti, il rapinatore ha tentato una fuga precipitosa durante la quale è caduto e ha perso il portafoglio appena sottratto.

Le indagini e l’arresto

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Questura ha inviato sul posto gli agenti della Squadra Mobile che hanno effettuato i rilievi necessari e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie all’analisi dei filmati, gli investigatori sono riusciti a identificare il responsabile, già noto per precedenti episodi simili.

Le ricerche si sono concentrate nel quartiere San Berillo Nuovo, dove il 23enne è stato rintracciato all’interno di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno proceduto al fermo e, successivamente, hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo gli indumenti indossati durante la rapina. Il giovane aveva tentato di disfarsene per evitare di essere riconosciuto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. La Polizia di Stato ha sottolineato che, nonostante l’arresto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Al termine delle procedure di rito, il 23enne è stato condotto in carcere.

Polizia di Stato