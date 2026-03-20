Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un quarantenne italiano è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio, dopo aver violato ripetutamente il divieto di dimora ad Arezzo. L’uomo, già destinatario di una misura cautelare, è stato individuato e fermato nei pressi di Firenze dopo un periodo di latitanza.

Maltrattamenti ed estorsione ad Arezzo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una denuncia presentata presso la Questura di Arezzo dallo zio dell’indagato. L’uomo aveva segnalato una serie di comportamenti violenti e vessatori subiti dal nipote, tra cui minacce, percosse e richieste estorsive di denaro.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile su delega della Procura della Repubblica, hanno portato il G.I.P., su richiesta del P.M., ad applicare nel dicembre 2025 la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Arezzo nei confronti dell’indagato.

Le reiterate violazioni e l’aggravamento della misura

Nonostante il provvedimento, nei primi mesi del 2026 sono emerse numerose violazioni della misura cautelare. L’uomo ha continuato a recarsi presso l’abitazione dello zio ad Arezzo, mettendo in atto ulteriori richieste di denaro, danneggiamenti, ingiurie, minacce e percosse.

Gli interventi delle volanti della Questura hanno documentato la sistematicità delle condotte, evidenziando l’inadeguatezza del divieto di dimora a contenere la pericolosità dell’indagato e a tutelare la vittima, un uomo anziano e fragile già provato da richieste estorsive insostenibili.

La custodia cautelare in carcere e la fuga

Alla luce della reiterazione dei comportamenti e dell’aggravamento delle esigenze cautelari, il Giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta l’unica idonea a garantire la sicurezza della vittima.

Tuttavia l’indagato, consapevole del provvedimento a suo carico, si è reso irreperibile per sottrarsi alla cattura. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di latitanza il 10 marzo.

L’arresto a Firenze

Nella giornata di ieri, grazie all’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, l’uomo è stato individuato presso un giaciglio di fortuna all’interno di un centro commerciale alle porte di Firenze.

Gli agenti lo hanno fermato e condotto negli uffici della Squadra Mobile di Firenze per gli atti di rito. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sollicciano, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le accuse e la tutela della vittima

L’arresto del quarantenne rappresenta l’epilogo di una vicenda caratterizzata da maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni di un parente anziano e vulnerabile.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della tempestività degli interventi e della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la Procura della Repubblica, che hanno permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto altamente pericoloso e di garantire la tutela della vittima.

IPA