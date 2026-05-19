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Un arresto con restituzione del denaro, questo il bilancio di una rapina avvenuta a Napoli nel quartiere Chiaiano, dove un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato aggredito da due individui armati mentre si recava al lavoro nelle prime ore del 18 maggio. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di bloccare uno dei responsabili e di restituire la refurtiva alla vittima.

L’intervento a Napoli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 3 di notte nel quartiere Chiaiano di Napoli.

La vittima, un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, era appena uscita di casa per andare a lavorare. Dopo aver attraversato via G. A. Campano, l’uomo è salito sulla propria auto, ignaro di ciò che stava per accadere.

L’agguato e la rapina

Pochi istanti dopo, due individui sono sbucati da dietro l’angolo di un palazzo e si sono precipitati verso l’utilitaria del commerciante. Uno dei malviventi era incappucciato, mentre l’altro indossava un casco integrale e impugnava un’arma.

In quei momenti concitati, la vittima si è trovata braccata e terrorizzata, mentre i due aggressori si sono impossessati dell’auto e del denaro in suo possesso.

L’intervento dei Carabinieri

Proprio in quel momento, una pattuglia del nucleo radiomobile di Napoli, impegnata in un servizio notturno, è sopraggiunta sul luogo della rapina.

I militari hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti: l’auto di servizio ha bloccato la strada e uno dei carabinieri è sceso rapidamente per inseguire i due malviventi.

L’inseguimento e l’arresto

Durante la fuga, uno dei complici non è riuscito a salire a bordo della Matiz appena rubata, che era già in movimento. Nel tentativo disperato di entrare nell’auto, ha lasciato la portiera posteriore aperta e ha gettato la pistola all’interno del veicolo.

Il carabiniere, grazie alla prontezza d’azione, è riuscito a raggiungere e bloccare il fuggitivo, procedendo così al suo arresto.

Restituzione del denaro e indagini in corso

Il denaro sottratto durante la rapina è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori indagini per rintracciare l’auto rubata e identificare il secondo complice, che è riuscito a fuggire approfittando della confusione generata dall’intervento dei militari.

L’episodio avvenuto a Chiaiano si inserisce in un contesto di attenzione costante da parte delle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di rapina e furto nelle aree urbane. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato conseguenze peggiori per la vittima e ha permesso di assicurare alla giustizia uno dei responsabili.

IPA