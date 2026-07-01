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Un arresto per rapina aggravata e lesioni personali, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze. Un giovane di 22 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, in seguito a due episodi di rapina avvenuti a Sesto Fiorentino e Cerreto Guidi, tra marzo e dicembre 2025.

L’intervento a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino ha permesso di individuare il presunto responsabile grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine.

Gli agenti hanno ricondotto al 22enne un episodio di rapina avvenuto lo scorso marzo in un esercizio commerciale di Sesto Fiorentino.

Il primo episodio: la rapina in Piazza Ginori

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato in un negozio situato in Piazza Ginori con il volto coperto.

Dopo aver aggredito il proprietario, strattonandolo e scaraventandolo a terra, avrebbe puntato una pistola al collo della vittima, riuscendo così a impossessarsi di 4400 € prima di fuggire a bordo di un monopattino.

Il secondo colpo: tabaccheria di Cerreto Guidi

Al 22enne è stato attribuito anche un secondo episodio di rapina, avvenuto a Cerreto Guidi presso una tabaccheria nel dicembre 2025.

Anche in questa occasione, il modus operandi sarebbe stato analogo: volto travisato, minacce con arma e fuga dopo aver sottratto il denaro.

L’identificazione e la misura cautelare

L’immediata attività d’indagine svolta dal personale del Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino ha consentito di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e di identificare il presunto autore.

Il giovane, già detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Prato, è stato raggiunto dal provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Gli episodi contestati si sono verificati nei comuni di Sesto Fiorentino e Cerreto Guidi, entrambi in provincia di Firenze. Le indagini hanno visto la collaborazione tra le forze dell’ordine locali e la Procura della Repubblica di Firenze.

IPA