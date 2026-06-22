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Un arresto e numerosi dispositivi informatici sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Olbia, dove un uomo originario di Barcellona Pozzo di Gotto è stato sottoposto a misura cautelare per molestie e atti persecutori nei confronti di un deputato. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale e ha portato all’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’operazione a Olbia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nei mesi scorsi dopo la querela presentata da un Deputato della Repubblica, avvocato del foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il parlamentare aveva denunciato una serie di comportamenti giudicati gravemente lesivi della propria sfera personale e professionale, dando così impulso all’apertura di un fascicolo da parte della Procura.

Il ruolo della Procura e degli investigatori

Le indagini sono state coordinate dal Procuratore Capo dott. Giuseppe Verzera, con la direzione del Sostituto Procuratore dott. Michele Scaglione.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal G.I.P. dott. Giuseppe Caristia. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto un lavoro approfondito, raccogliendo e analizzando numerosi elementi informativi e documentali, anche attraverso strumenti tecnici e informatici.

Le condotte contestate: uso sistematico dei social per diffamare

Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe utilizzato in modo sistematico e reiterato piattaforme social, dirette streaming, video e altri strumenti di comunicazione telematica per diffondere contenuti ritenuti offensivi e denigratori nei confronti di diversi soggetti, tra cui il deputato querelante.

Nonostante precedenti interventi delle forze dell’ordine, finalizzati all’oscuramento di alcuni profili e canali social riconducibili all’indagato, le condotte contestate sarebbero proseguite nel tempo.

Le accuse: molestie e atti persecutori

Gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato hanno delineato un quadro indiziario che l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto meritevole di approfondimento nell’ambito delle ipotesi di reato di molestie e atti persecutori.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi considerati rilevanti per la ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento.

L’arresto a Olbia e le perquisizioni

La misura cautelare è stata eseguita a Olbia, dove l’uomo si trovava al momento dell’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. All’esito delle operazioni, nei suoi confronti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico.

Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di diverso materiale informatico, tra cui personal computer, dispositivi elettronici e supporti di archiviazione digitale, rinvenuti tra Olbia e Barcellona Pozzo di Gotto.

Ulteriori accertamenti e prescrizioni

Il materiale sequestrato sarà sottoposto a ulteriori accertamenti tecnici e forensi disposti dall’Autorità Giudiziaria, con l’obiettivo di acquisire ogni elemento utile alle indagini.

Nell’ambito del provvedimento cautelare sono state applicate specifiche prescrizioni per impedire la reiterazione delle condotte contestate: tra queste, il divieto di utilizzare piattaforme social e strumenti di comunicazione telematica, nonché limitazioni alle comunicazioni con soggetti diversi dai familiari e dal difensore di fiducia, secondo le modalità stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

IPA