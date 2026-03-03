Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di Seclì è stato raggiunto da un ordine di allontanamento dal Comune. Il soggetto, 40 anni, è accusato di rapina a mano armata ai danni di una farmacia. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Lecce, è stato motivato dalla pericolosità sociale del soggetto e dalla necessità di prevenire ulteriori reati.

Rapina a mano armata a Seclì

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato il Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha firmato un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 5 febbraio in una farmacia di Seclì.

L’azione amministrativa è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce e prevede l’allontanamento immediato dal territorio comunale e il divieto di ritorno per 3 anni.

La ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa, condotta dalla Polizia di Stato e supportata dalle indagini dell’Arma dei Carabinieri, ha permesso di identificare il presunto autore della rapina. Si tratta di un uomo di 40 anni, residente a Galatone, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio.

Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe minacciato il farmacista con un cacciavite, costringendolo a consegnare il denaro presente in cassa.

Motivazioni del provvedimento

La decisione di adottare il foglio di via obbligatorio è stata presa in considerazione dell’elevata pericolosità sociale del quarantenne, della reiterazione di condotte violente e dell’assenza di legami lavorativi o affettivi che giustificassero la sua presenza a Seclì.

L’obiettivo della misura è quello di prevenire la commissione di ulteriori reati e di tutelare la tranquillità dei cittadini.

Il caso evidenzia l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e la tempestività nell’adozione di strumenti amministrativi per contrastare fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza della collettività.

La misura adottata nei confronti dell’uomo di 40 anni rappresenta un esempio concreto di come le autorità possano intervenire per prevenire la reiterazione di reati e tutelare la serenità dei cittadini di Seclì.

