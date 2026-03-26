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Un arresto, questo il bilancio di un episodio di rapina avvenuto nel centro di Barga (Lucca), dove un cittadino tunisino è stato aggredito da un uomo armato di bottiglia rotta. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’individuazione e alla cattura del presunto responsabile, un marocchino di 27 anni con precedenti.

Aggressione a Barga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore di Barga (Lucca). Un cittadino tunisino, incensurato e impiegato come cameriere nella zona, era appena uscito da un ufficio e si era diretto verso la propria auto.

Proprio mentre stava salendo a bordo è stato avvicinato da un uomo che impugnava minacciosamente il collo di una bottiglia rotta.

L’aggressore ha minacciato la vittima intimandogli di consegnare il portafoglio. Il cameriere ha tentato di opporsi e, nonostante sia riuscito a trattenere il portafoglio, non ha potuto evitare che il proprio cellulare gli venisse strappato di mano. Dopo il colpo il malvivente si è dato alla fuga a piedi tra le vie del paese.

L’intervento dei Carabinieri

Immediato è stato l’allarme lanciato alla centrale operativa dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. Diverse pattuglie sono state inviate sul posto e hanno proceduto a cinturare l’intera area, avviando una battuta di ricerche che si è protratta fino al rintraccio del sospettato.

Grazie all’intuizione dei militari dell’aliquota Radiomobile, che avevano raccolto una descrizione dettagliata dell’aggressore, è stato possibile individuare e fermare il presunto autore della rapina. Si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora in Italia.

Al termine degli accertamenti preliminari l’uomo è stato condotto presso il carcere di Lucca su disposizione del Pubblico Ministero di turno.

IPA