Due arresti con revoca dei permessi di soggiorno, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia dove due giovani stranieri sono stati fermati per una rapina aggravata avvenuta lo scorso dicembre. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di indagini che hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione, motivando la decisione delle autorità di procedere anche con l’espulsione dei responsabili una volta scontata la pena.

Le indagini e l’arresto a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Brescia ha concluso nei giorni scorsi una complessa attività investigativa finalizzata a contrastare fenomeni di criminalità diffusa che generano allarme sociale e incidono sul degrado urbano.

Al termine di queste indagini sono stati arrestati due giovani stranieri, già noti alle forze dell’ordine, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dall’Autorità Giudiziaria bresciana.

La dinamica della rapina aggravata

I due arrestati, insieme a un coetaneo bresciano già sottoposto a fermo di polizia giudiziaria al momento dei fatti, sono ritenuti responsabili di una rapina aggravata avvenuta a Brescia il 15 dicembre, nella zona di Campo Marte.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la vittima sarebbe stata attirata con una scusa all’interno di un garage. Qui i tre l’avrebbero accerchiata, colpita con violenti calci e pugni e infine derubata del giubbotto, delle scarpe, del monopattino e di altri effetti personali.

L’identificazione e la perquisizione

Le indagini immediate hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di individuare, poco dopo il grave episodio, il 21enne bresciano considerato uno degli autori della rapina.

La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha dato esito positivo: sono stati recuperati il monopattino, le scarpe e le chiavi sottratte alla vittima. Inoltre, è stato trovato un biglietto aereo per l’Australia, destinazione che il giovane aveva intenzione di raggiungere nei giorni successivi al suo fermo.

Le misure di prevenzione e la revoca dei permessi di soggiorno

Alla luce di quanto accaduto il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti del giovane bresciano la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia, finalizzata alla successiva applicazione della sorveglianza speciale.

Per i due stranieri arrestati, invece, il Questore ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno, misura che consentirà di procedere alle conseguenti espulsioni dall’Italia una volta scontata la pena.

Le dichiarazioni del Questore e le finalità dell’operazione

Il Questore Sartori ha sottolineato la gravità dell’episodio, definendolo un fatto criminale di particolare e immotivata violenza, che solo per caso non ha avuto conseguenze più tragiche.

Ha inoltre evidenziato come l’esito delle indagini e la rapida esecuzione dei provvedimenti cautelari rappresentino strumenti efficaci per prevenire la reiterazione di reati gravi e per mantenere elevato il livello di legalità nella provincia, rafforzando la percezione di sicurezza tra i cittadini.

