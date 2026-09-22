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Un arresto e messa in sicurezza di una famiglia, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cuneo. Un uomo di circa quarant’anni è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei propri familiari. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio del 12 agosto, dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima.

Cos’è successo a Cuneo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio pochi giorni prima dell’arresto, quando la sezione della Squadra Mobile specializzata nei reati contro soggetti vulnerabili e minori ha ricevuto la denuncia da parte dei familiari dell’uomo.

Gli agenti hanno agito con rapidità, provvedendo immediatamente a trasferire le vittime in una struttura protetta, al fine di garantire la loro incolumità.

La denuncia e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la situazione all’interno del nucleo familiare era diventata insostenibile. La moglie e i figli dell’uomo hanno raccontato agli inquirenti di essere stati vittime di percosse, schiaffi, strattoni ai capelli, lancio di oggetti e minacce gravi, oltre a offese di ogni genere.

Questi episodi, spesso avvenuti anche in presenza dei minori, hanno avuto pesanti ripercussioni psicologiche su tutti i membri della famiglia, che si sono trovati a vivere in un clima di costante paura e tensione.

Isolamento e controllo

La denuncia ha inoltre evidenziato come l’uomo avesse messo in atto comportamenti tipici di chi commette maltrattamenti in ambito familiare, imponendo alla moglie di limitare i rapporti con l’esterno e cercando di isolarla dal resto del mondo.

Questo atteggiamento, secondo gli investigatori, rappresenta una delle modalità più comuni con cui gli autori di questi reati cercano di mantenere il controllo sulle proprie vittime, rendendo ancora più difficile per loro chiedere aiuto o trovare una via d’uscita.

Comportamenti pericolosi e intimidazioni

Oltre alle violenze fisiche e psicologiche, è stato accertato che l’uomo aveva messo in pericolo la vita dei familiari anche attraverso manovre azzardate alla guida della propria auto, mentre i conviventi si trovavano a bordo.

Queste azioni, secondo quanto riferito dalle vittime, erano finalizzate a intimidirle ulteriormente, aumentando il clima di terrore all’interno della famiglia.

L’intervento delle autorità e la tutela delle vittime

La tempestività dell’intervento da parte della Polizia di Stato, dell’Autorità Giudiziaria e dei Servizi Sociali ha permesso di interrompere la condotta criminale dell’uomo. Dopo l’arresto, le vittime sono state trasferite in una struttura sicura, dove hanno potuto ricevere assistenza e protezione.

Il caso di maltrattamenti in famiglia emerso a Cuneo rappresenta l’ennesimo episodio di violenza domestica che le forze dell’ordine si trovano a fronteggiare quotidianamente. Grazie alla collaborazione tra Polizia, magistratura e servizi sociali, è stato possibile garantire la sicurezza delle vittime e assicurare alla giustizia il presunto responsabile. L’attenzione delle istituzioni verso i reati contro soggetti vulnerabili e minori si conferma alta, con interventi rapidi e mirati per prevenire conseguenze ancora più gravi.

IPA