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Un arresto per rapina aggravata e tentata estorsione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Catania. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un uomo del Bangladesh per sottrargli il monopattino, tentando poi di ottenere denaro per la restituzione del mezzo.

La ricostruzione dei fatti a Catania

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi di piazza Turi Ferro, nel cuore di Catania.

Un uomo del Bangladesh si trovava a bordo del proprio monopattino quando è stato avvicinato dal cittadino tunisino, che improvvisamente gli ha strappato il manubrio del mezzo, rischiando di farlo cadere a terra.

La minaccia con il coltello e la fuga dell’aggressore

La vittima ha tentato di opporsi al furto, ma il tunisino ha estratto un coltello dalla tasca, minacciandolo.

Di fronte alla minaccia armata, l’uomo ha preferito non reagire ulteriormente, mentre l’aggressore si è allontanato rapidamente, fuggendo con il monopattino per le vie circostanti.

L’intervento della Polizia e l’individuazione del sospetto

Subito dopo l’accaduto, è stata effettuata una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania.

Una pattuglia della squadra volanti è stata inviata sul posto e ha raggiunto la vittima, che ha fornito una dettagliata descrizione dell’aggressore e ha indicato la direzione di fuga.

Il tentativo di estorsione e l’arresto

Poco dopo, il tunisino è stato individuato dagli agenti in via Giovanni di Prima, ancora in possesso del monopattino sottratto.

In quel momento, stava cercando di mettere in atto la pratica estorsiva nota come “cavallo di ritorno”, proponendo la restituzione del mezzo a un amico della vittima in cambio di una somma di denaro.

Le accuse e la custodia cautelare

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti e, dopo i necessari accertamenti, arrestato con le accuse di rapina aggravata e tentata estorsione.

La Polizia ha ricostruito l’intera vicenda e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il tunisino è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

IPA