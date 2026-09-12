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Una denuncia per minacce aggravate e tentate lesioni, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri in un’abitazione di Frosinone. Una donna è stata ritenuta responsabile di aver messo in pericolo i propri familiari durante una violenta lite domestica, scaturita da tensioni che si protraevano da mesi.

L’intervento a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 21:40 di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante sono stati chiamati a intervenire per una lite domestica particolarmente accesa.

L’abitazione teatro dell’evento si trova nella parte bassa di Frosinone.

La situazione all’arrivo degli agenti

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato una scena di forte tensione: numerosi cocci di vetro e ceramica erano sparsi sul pavimento, conseguenza del lancio di oggetti avvenuto durante la lite.

Il marito della donna e i due figli minorenni si erano rifugiati nell’appartamento situato al piano terra, di proprietà dell’anziano suocero della donna, per mettersi al sicuro.

Il tentativo di impossessarsi di un coltello

Durante le fasi concitate dell’intervento, la donna ha cercato di impadronirsi di un grosso coltello a serramanico, lungo 33 centimetri, che si trovava nell’abitazione.

Solo la prontezza degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, scongiurando così il rischio di conseguenze più gravi.

Le indagini e le misure adottate

Dalle indagini svolte nell’immediatezza dei fatti, è emerso che la famiglia era da tempo teatro di forti tensioni e comportamenti minacciosi da parte della donna.

Queste condotte, protrattesi per diversi mesi, avevano creato una situazione di grave e attuale pericolo per l’intero nucleo familiare.

Provvedimenti a tutela della famiglia

Alla luce di quanto accertato, la donna è stata allontanata dalla casa familiare e le è stato imposto il divieto di avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi da esse abitualmente frequentati.

Contestualmente, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate e tentate lesioni.

IPA