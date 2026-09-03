Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un foglio di via obbligatorio per 3 anni, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Brescia, dove un giovane di 26 anni è stato fermato per rapina in concorso ai danni di un cittadino. Il provvedimento è stato disposto dal Questore in seguito all’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel centro cittadino.

Rapina aggravata a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una richiesta di intervento urgente giunta al numero di emergenza 112 NUE.

Un cittadino aveva segnalato di essere stato vittima di rapina e di star inseguendo i due autori in fuga verso via Cairoli.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Gli agenti della “Squadra Volante” della Questura di Brescia sono intervenuti rapidamente sul posto, prendendo contatto con la vittima che ha fornito una descrizione dettagliata dei due malviventi. Grazie alle indicazioni ricevute, uno dei sospetti, ancora nei paraggi e in procinto di allontanarsi, è stato individuato e bloccato nell’immediatezza.

La vittima ha raccontato di aver notato i due giovani già poco prima nei pressi di Corso Palestro, insospettita dal loro comportamento e dal fatto che sembrassero seguirla con insistenza verso via Cairoli. All’incrocio tra via Fratelli Cairoli e Contrada delle Bassiche, uno dei due si è avvicinato alle spalle e, con un gesto improvviso, ha strappato con violenza la collana d’oro che la vittima indossava. Subito dopo, i due si sono separati, fuggendo in direzioni opposte.

Le indagini e il recupero della refurtiva

La persona derubata è riuscita a mantenere a vista uno dei due aggressori e, dopo aver contattato il 112 NUE, ha fornito agli agenti le informazioni necessarie per un intervento tempestivo. Le prime verifiche sono state supportate anche dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, che hanno permesso di ricostruire gli spostamenti dei due giovani e di documentare la loro presenza insieme nei pressi di Corso Palestro poco prima della rapina.

I filmati hanno fornito ulteriori elementi di riscontro rispetto alla descrizione fornita dalla vittima, confermando la presenza del giovane fermato, il cui abbigliamento e le caratteristiche fisiche corrispondevano a quanto riferito nell’immediatezza dei fatti.

Nel corso degli accertamenti è stato inoltre recuperato il crocifisso in oro collegato alla collana, rimasto incastrato nella maglietta della vittima durante lo strappo.

L’arresto e le misure di prevenzione

Il giovane, un cittadino italiano di 26 anni residente in provincia di Brescia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e condanne per reati di varia natura e gravità, è stato condotto presso gli uffici della Questura. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per rapina in concorso e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In considerazione della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell’arrestato la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con conseguente divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 3 anni. In caso di violazione del provvedimento, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Paolo Sartori ha sottolineato l’importanza della tempestività dell’intervento e della capacità degli agenti di acquisire rapidamente le informazioni dalla vittima, elementi che hanno permesso di individuare e bloccare uno degli autori della rapina. Ha inoltre evidenziato il valore aggiunto dell’analisi delle immagini di videosorveglianza urbana, che ha consentito di ricostruire gli spostamenti dei due malviventi e di trovare ulteriori riscontri alla ricostruzione fornita dalla vittima.

Secondo Sartori, la presenza costante delle “Volanti” della Polizia sul territorio, unita alla prontezza degli operatori e all’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili, ha permesso anche in questa occasione di intervenire rapidamente e di fornire una risposta immediata a un episodio di criminalità predatoria.

IPA