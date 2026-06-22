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Quattro giovani egiziani arrestati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. I fatti risalgono all’11 aprile 2026, quando un cittadino italiano di origini bangladesi è stato aggredito e derubato presso la stazione metropolitana MM3 Montenapoleone. L’operazione è stata condotta grazie a un’articolata attività investigativa che ha permesso di identificare i presunti responsabili.

L’intervento a Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nella giornata di mercoledì 17 giugno. L’azione è stata coordinata dal VII Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano e ha coinvolto la Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, nota come i “Falchi”.

Gli agenti hanno lavorato per settimane per individuare i responsabili della rapina aggravata avvenuta l’11 aprile 2026 ai danni di un uomo di 52 anni presso la stazione MM3 Montenapoleone.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, un cittadino italiano originario del Bangladesh, era a bordo di un convoglio della metropolitana quando è stata individuata dal gruppo di aggressori.

Una volta giunta alla stazione, l’uomo è stato circondato e colpito con calci e pugni. Gli aggressori gli hanno sottratto un orologio e una collana in oro, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’azione violenta e repentina ha permesso ai malviventi di impossessarsi dei beni prima di darsi alla fuga.

L’attività investigativa e l’identificazione dei sospetti

Le indagini sono state rese possibili grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di ATM e di quelle esterne alla stazione metropolitana.

Gli agenti hanno inoltre effettuato una serie di accertamenti tecnico-scientifici, confrontando i volti ripresi dalle telecamere con quelli dei sospettati. Questo lavoro ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei quattro giovani egiziani, di età compresa tra 19 e 24 anni, ritenuti responsabili della rapina aggravata e delle lesioni personali in concorso.

L’esecuzione dei provvedimenti

Due dei destinatari della misura cautelare hanno ricevuto la notifica del provvedimento presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove erano già detenuti per reati analoghi. Il terzo indagato è stato rintracciato a Milano, mentre il quarto è stato individuato nella provincia di Bologna dagli agenti della Squadra Mobile locale.

L’operazione ha così permesso di assicurare alla giustizia tutti i soggetti identificati come presunti responsabili dell’episodio criminoso. L’ultima occorrenza di Bologna è stata fondamentale per la conclusione delle indagini.

IPA