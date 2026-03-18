Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 600 euro sottratti, questo il bilancio di una rapina avvenuta in un supermercato di Carosino (Taranto). La titolare dell’esercizio è stata minacciata con un taglierino e costretta a consegnare l’incasso. L’uomo, un 48enne del posto, è stato identificato e fermato dai Carabinieri dopo accurate indagini.

Rapina con taglierino a Carosino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri nella sera di ieri, intorno alle ore 19, un individuo con il volto coperto da una mascherina chirurgica ha fatto irruzione in un supermercato situato nel centro abitato di Carosino (Taranto).

Armato di un taglierino, l’uomo ha minacciato la cassiera puntandole l’arma alla gola e si è fatto consegnare l’intero incasso, pari a circa 600 euro.

La fuga e l’allarme

Subito dopo aver ottenuto il denaro il rapinatore si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie cittadine.

L’allarme è scattato immediatamente e i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico, insieme ai colleghi della Compagnia di Martina Franca, hanno avviato le ricerche e le indagini per risalire all’autore della rapina.

Le immagini e le testimonianze

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate lungo la via di fuga del malvivente.

Oltre a questo sono state raccolte le testimonianze delle persone presenti all’interno del supermercato e di chi avrebbe notato l’uomo mentre si allontanava dal luogo del reato.

L’identificazione e la perquisizione

Grazie agli elementi raccolti i Carabinieri sono riusciti a individuare il presunto autore della rapina. Si tratta di un 48enne residente a Carosino.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durante la quale sono stati sequestrati scarpe, jeans, giubbotto e il taglierino che, secondo le indagini, sarebbero stati utilizzati durante il colpo al supermercato.

Alla luce delle prove raccolte i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Il 48enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Carosino, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito.

IPA