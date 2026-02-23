Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 35 anni è stato denunciato per rapina ai danni di un negozio nel centro cittadino di Novi Ligure (Alessandria). L’episodio, avvenuto durante la giornata di sabato, sarebbe stato pianificato per sfruttare la confusione del fine settimana. Secondo quanto riferito dai Carabinieri una cassiera è stata aggredita e spintonata, ma non ha riportato gravi conseguenze.

Rapina con aggressione a Novi Ligure

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato subito dopo la segnalazione della rapina avvenuta in un esercizio commerciale del centro di Novi Ligure (Alessandria). La pattuglia è giunta rapidamente sul posto per prestare soccorso alla commessa coinvolta nell’aggressione.

Il fatto si è verificato nella giornata di sabato quando il presunto autore, un uomo di 35 anni residente nel Novese, ha scelto un momento in cui la commessa si trovava da sola all’interno del negozio. Approfittando dell’assenza di altri clienti il malvivente ha agito con decisione: ha spintonato la donna facendola cadere a terra e si è diretto verso la cassa per impossessarsi del denaro contante.

L’intervento dei Carabinieri e le condizioni della vittima

Subito dopo il reato il rapinatore si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce nelle vie adiacenti. I Carabinieri, allertati tempestivamente, sono intervenuti per soccorrere la dipendente.

Nonostante la caduta e lo stato di shock, la donna non ha riportato lesioni gravi, come confermato dalle prime verifiche mediche.

Le indagini e l’identificazione del sospettato

Le indagini sono partite immediatamente. Gli investigatori dell’Arma hanno raccolto le testimonianze presenti sul luogo e hanno analizzato le immagini di una telecamera di sorveglianza installata in un negozio vicino.

Questi elementi si sono rivelati determinanti per ricostruire i movimenti dell’autore della rapina e risalire alla sua identità.

Il profilo dell’indagato

L’uomo identificato è un 35enne disoccupato, residente nel territorio novese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Dopo essere stato rintracciato, è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di rapina.

La denuncia a carico del sospettato rappresenta l’epilogo di una rapida attività investigativa condotta dai Carabinieri di Novi Ligure. L’uomo dovrà ora affrontare le conseguenze giudiziarie per la rapina commessa ai danni della dipendente del negozio.

