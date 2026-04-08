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Due arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Rimini dove due cittadini egiziani sono stati fermati per rapina aggravata in concorso. L’episodio si è verificato nella notte nella zona di Marebello, dove un uomo è stato aggredito e derubato mentre si trovava in compagnia della fidanzata.

Rapina aggravata a Rimini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa intorno alle 04:30 della notte appena trascorsa.

La richiesta di aiuto segnalava una rapina appena consumata nella zona di Marebello, ai danni di un cittadino straniero.

I fatti: l’aggressione e la rapina

La vittima, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, ha raccontato che mentre camminava a piedi insieme alla propria fidanzata è stata improvvisamente accerchiata da un gruppo di giovani.

In quei concitati momenti, l’uomo è stato colpito al capo e subito dopo derubato del proprio orologio. L’azione violenta e repentina ha lasciato la vittima scossa, ma è riuscita comunque a fornire una descrizione utile agli agenti intervenuti.

L’intervento della Polizia

Le Volanti della Polizia di Stato sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a individuare nelle immediate vicinanze due dei presunti responsabili. Uno dei fermati è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, elemento che ha contribuito a consolidare i sospetti nei loro confronti. Entrambi sono stati identificati come cittadini egiziani regolari sul territorio nazionale.

I due soggetti sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura di Rimini dove, al termine delle formalità di rito, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso. Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata ordinata la loro traduzione presso la locale Casa Circondariale.

IPA