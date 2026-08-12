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Un arresto per rapina aggravata e lesioni aggravate, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nelle prime ore dell’11 agosto sul lungomare Murri di Rimini. Un giovane di nazionalità marocchina è stato fermato dopo aver aggredito una coppia e sottratto un telefono cellulare e un monopattino elettrico. L’episodio è stato segnalato da una delle vittime, che ha richiesto l’intervento degli agenti.

Paura per una coppia a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini è stata inviata sul lungomare Murri a seguito di una segnalazione.

Intorno alle 4.55, una ragazza e un suo amico sono stati avvicinati da un giovane straniero. Senza alcun apparente motivo, l’uomo ha strappato dalle mani del ragazzo il telefono cellulare e si è impossessato anche del monopattino elettrico. Nel tentativo di recuperare il proprio telefono, il giovane è stato colpito con un frammento di vetro, probabilmente un coccio di bottiglia, riportando ferite all’avambraccio e alla mano destra.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la descrizione del responsabile e localizzato il telefono cellulare. Dopo una breve ricerca, il sospetto è stato individuato non lontano dal luogo dell’aggressione.

Fermato e sottoposto a perquisizione, il giovane marocchino è stato trovato in possesso sia del telefono che del monopattino sottratti, oltre ai frammenti di vetro utilizzati per ferire la vittima.

Accertamenti e precedenti

Il soggetto è stato accompagnato in Questura per ulteriori verifiche. Dagli accertamenti sono emersi precedenti di polizia e giudiziari a suo carico, legati a reati contro il patrimonio.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale locale. Gli oggetti rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L’episodio avvenuto a Rimini riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree turistiche e sulla prontezza degli interventi delle forze dell’ordine, soprattutto durante il periodo estivo, quando la presenza di cittadini e turisti aumenta sensibilmente.

IPA