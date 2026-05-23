Paura per una coppia di coniugi a Poggibonsi, perseguitata da un uomo con cartelli diffamatori: l'epilogo

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Un uomo di 55 anni residente a Poggibonsi, accusato di atti persecutori nei confronti di una coppia di coniugi, è destinatario di una misura cautelare. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Siena, è stato adottato a seguito di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato anche all’applicazione del braccialetto elettronico.

L’intervento a Poggibonsi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi dopo una complessa attività investigativa avviata dalla Sezione Anticrimine.

Le indagini sono partite a seguito delle denunce presentate da due coniugi, vittime di molestie e minacce reiterate.

Le modalità delle persecuzioni

Dall’attività investigativa, svolta anche con l’ausilio di telecamere e localizzatori GPS, è emerso che il presunto stalker aveva iniziato, dal mese di luglio 2025, a perseguitare la coppia.

L’uomo avrebbe affisso numerosi cartelli contenenti scritte offensive e minatorie sia nei pressi dei luoghi di lavoro che presso l’abitazione delle vittime. In totale, sarebbero stati scritti oltre cento cartelli con insulti e minacce, diffusi negli ambienti frequentati dai coniugi.

Le conseguenze sulle vittime

Le continue molestie e minacce hanno generato un forte stato d’ansia nella coppia, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe aggirato per la città anche in orari notturni, alimentando il clima di paura e insicurezza vissuto dalle vittime.

L’esecuzione della misura cautelare

Contestualmente all’esecuzione della misura cautelare, che prevede il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, la Polizia ha effettuato una perquisizione delegata dal Pubblico Ministero.

Durante il controllo, all’interno dell’autovettura del 55enne italiano è stato rinvenuto uno zaino contenente tutto il materiale necessario per realizzare l’attività diffamatoria.

Le motivazioni dell’uomo

Secondo quanto emerso dalle indagini, i motivi che hanno spinto l’uomo a mettere in atto tali comportamenti non sono ancora stati chiariti. Gli investigatori hanno tuttavia evidenziato come l’indagato avesse sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti della coppia, portandolo a compiere azioni reiterate e mirate a intimidirli.

Il ruolo della Procura e il provvedimento del GIP

L’attività investigativa si è conclusa con l’emissione dell’ordinanza da parte del GIP presso il Tribunale di Siena, che ha disposto il divieto di avvicinamento ai danni dell’uomo.

Il provvedimento rappresenta una misura di tutela nei confronti delle vittime, garantendo loro una maggiore sicurezza e ponendo fine a una situazione di grave disagio.

IPA