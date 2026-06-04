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Una denuncia per ubriachezza molesta, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a seguito di un’aggressione avvenuta nei pressi di un parcheggio di un esercizio commerciale a Crema. L’episodio, verificatosi il 1° giugno, ha visto protagonista un giovane italiano di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe aggredito un coetaneo per motivi futili.

L’intervento a Crema

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una situazione di aggressione nel parcheggio di un esercizio pubblico, situato nei pressi del centro commerciale di Crema.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Crema, una coppia di giovani si trovava nel parcheggio, intenta a salire sulla propria autovettura, quando è stata avvicinata da alcuni ragazzi, tra cui il giovane italiano di origini egiziane. Quest’ultimo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato a comportarsi in modo particolarmente agitato, impugnando una cintura e urlando frasi sconnesse.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno dovuto intervenire per riportare la calma e normalizzare la situazione. Durante gli accertamenti, è emerso che il giovane aveva spintonato e colpito con un pugno il ragazzo della coppia, per motivi ritenuti futili.

La vittima, al momento, si è riservata di sporgere querela nei confronti dell’aggressore.

Le indagini e le misure adottate

La Polizia ha identificato tutti i giovani presenti nel parcheggio e ha raccolto le loro dichiarazioni, oltre ad analizzare i filmati delle videocamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Al termine delle verifiche, il giovane italiano di origini egiziane, già gravato da precedenti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato denunciato per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti, il Questore di Cremona ha disposto la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

IPA