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Un arresto per violazione dei provvedimenti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un uomo di 44 anni già condannato per aggressione è stato fermato dopo aver ignorato il divieto di avvicinamento alla vittima, nonostante fosse sottoposto a braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato adottato a seguito della denuncia della vittima, che ha segnalato nuovi tentativi di contatto da parte dell’uomo.

L’intervento a Brescia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della “Squadra Volanti” della Questura di Brescia hanno eseguito un arresto nei confronti di un pregiudicato di 44 anni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una precedente condanna per aggressione e già ammonito dal Questore, era sottoposto a una misura cautelare che prevedeva il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La denuncia e la violazione delle prescrizioni

La vicenda ha avuto una svolta quando la vittima si è recata presso l’Ufficio Denunce della Questura di Brescia per segnalare che l’uomo, nonostante il divieto imposto dal Tribunale, aveva tentato di avvicinarla e di contattarla telefonicamente.

La donna ha fornito agli agenti tutta la documentazione utile a confermare quanto dichiarato nella denuncia, permettendo così di riscontrare la violazione delle prescrizioni imposte all’uomo.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti hanno immediatamente informato il Pubblico Ministero, che ha disposto di procedere all’arresto del soggetto per la violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale.

L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto negli uffici della Questura di Brescia, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato formalmente tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

L’arresto del 44enne bresciano rappresenta un esempio di come la collaborazione tra vittime, forze dell’ordine e autorità giudiziarie sia fondamentale per assicurare il rispetto delle misure di protezione e per contrastare efficacemente la violazione dei provvedimenti imposti a tutela della sicurezza individuale.

IPA