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Un fermo per tentato omicidio e rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Brescia. Un 28enne marocchino, residente a Bergamo, è stato sottoposto a provvedimento restrittivo disposto dalla Procura della Repubblica di Brescia, dopo essere stato individuato come presunto autore di una violenta aggressione ai danni di una donna thailandese di 42 anni nella notte del 18 aprile scorso.

Tentato omicidio a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito al termine di una complessa attività investigativa, avviata immediatamente dopo il grave episodio avvenuto a Brescia.

I militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, a intercettazioni e alla raccolta di testimonianze, riuscendo così a individuare il presunto responsabile.

L’aggressione nella notte del 18 aprile

L’episodio che ha dato il via alle indagini si è verificato nella notte del 18 aprile, quando una donna thailandese di 42 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato a casa della vittima e, minacciandola con un coltello, avrebbe preteso la consegna del denaro contante custodito nell’appartamento. Al rifiuto della donna, l’aggressore l’avrebbe colpita con un fendente per poi impossessarsi di 800 euro in contanti e darsi alla fuga.

L’identificazione del presunto autore

Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di risalire rapidamente all’identità del presunto autore. Decisivo è stato anche il riconoscimento effettuato dalla stessa vittima, che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario nei confronti del 28enne marocchino residente a Bergamo.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato gli indumenti che si ritiene siano stati utilizzati durante l’azione delittuosa.

Resistenza e lesioni durante il fermo

Durante le operazioni di fermo, l’indagato ha opposto resistenza ai Carabinieri, provocando lesioni personali a due operatori dell’Arma.

Per questi fatti, oltre alle accuse di tentato omicidio e rapina aggravata, il 28enne è stato deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

IPA