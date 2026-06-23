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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Corigliano Rossano (Cosenza), dove un uomo di 51 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito e minacciato la madre convivente. L’episodio è avvenuto nella serata del 17 Giugno, quando una lite domestica è stata segnalata alla sala operativa.

Violenza domestica a Corigliano Rossano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Corigliano Rossano è scaturito da una segnalazione di una violenta lite familiare giunta alla sala operativa.

Gli agenti, trovandosi nelle vicinanze, sono giunti rapidamente sul posto indicato nell’area urbana di Corigliano Rossano (Cosenza).

L’intervento della Polizia

Una volta arrivati, i poliziotti hanno subito percepito urla provenire dall’interno dello stabile. Dopo aver individuato l’appartamento interessato, sono entrati trovando la porta d’ingresso già aperta. All’interno, hanno sorpreso un uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, mentre sferrava un pugno contro una porta di vetro che separava due ambienti dell’abitazione.

Dall’altra parte della porta, la madre dell’uomo, visibilmente impaurita, cercava rifugio. L’uomo, dopo aver infranto il vetro con violenza, si è scagliato contro la donna, che aveva già subito una aggressione e riportato lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare e contenere l’uomo, impedendo ulteriori atti di violenza.

Le minacce e la situazione familiare

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha continuato a rivolgere minacce alla madre, pronunciando frasi intimidatorie come “stasera te la faccio pagare” e tentando più volte di avventarsi su di lei.

Solo il pronto intervento degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna, successivamente ascoltata negli uffici di Polizia, ha riferito che simili comportamenti minacciosi e aggressivi da parte del figlio si ripetono da tempo.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce dei fatti, il cinquantunenne è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Castrovillari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’udienza di convalida del 19.06.2026, il Giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, subordinata alla verifica dell’idoneità della dimora e con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La posizione dell’indagato

Le autorità hanno precisato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’uomo arrestato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. La misura cautelare è stata adottata in assenza di contraddittorio, che avverrà davanti a un Giudice terzo, il quale potrà valutare anche l’eventuale assenza di responsabilità dell’indagato.

IPA