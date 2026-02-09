Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 60 anni è stato fermato a Faenza per atti persecutori nei confronti di una donna: l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della vittima. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della donna e al tempestivo arrivo della pattuglia della Polizia di Stato.

Atti persecutori a Faenza

La vicenda si è svolta nella serata del 9 febbraio 2026 a Faenza. Una donna, allarmata dalla presenza insistente di un uomo che suonava ripetutamente al citofono del suo appartamento, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza si è recata in pochi minuti presso l’abitazione situata nel centro cittadino.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso un uomo italiano di 60 anni nei pressi del portone dello stabile intento ad azionare il campanello. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di atti persecutori ai danni della stessa donna, tra cui appostamenti e l’invio di lettere. Proprio per questi motivi, nei mesi precedenti, era stato sottoposto alla misura della libertà vigilata con divieto di avvicinamento alla vittima.

Violazione delle misure cautelari e arresto

L’uomo, avendo violato il divieto di avvicinamento, è stato immediatamente arrestato dagli agenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio direttissimo.

Il rapido intervento della Polizia ha permesso di interrompere l’azione criminosa e di tutelare la donna, che aveva manifestato un forte stato di agitazione e preoccupazione per l’evolversi della situazione.

IPA