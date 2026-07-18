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Una denuncia per lesioni personali e minacce gravi, questo il bilancio di un episodio avvenuto a Foligno, dove una donna di 37 anni è stata identificata e deferita all’autorità giudiziaria dopo un’aggressione nei pressi del parco Prato Smeraldo. Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe scaturita da motivi banali legati al passaggio su un marciapiede.

L’intervento a Foligno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio a seguito di un’aggressione avvenuta alcune settimane fa nei pressi del parco Prato Smeraldo a Foligno.

Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni relative a un episodio di violenza tra due donne, una delle quali è risultata essere la madre di una giovane coinvolta nell’accaduto.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato quando una donna, mentre camminava lungo il marciapiede, si è trovata il passaggio ostruito dallo sportello aperto di un’auto in sosta.

Avvicinatasi alla ragazza seduta all’interno del veicolo, le ha chiesto di chiudere lo sportello per poter proseguire. La giovane, senza rispondere, è uscita dall’auto e si è allontanata verso il parco, raggiungendo la madre.

L’intervento della 37enne e le conseguenze

A quel punto, la madre – una donna di 37 anni – si è avvicinata con decisione alla passante, aggredendola verbalmente e minacciandola di morte.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la donna avrebbe dichiarato di essere pronta a uccidere chiunque avesse infastidito sua figlia. La situazione è rapidamente degenerata: la 37enne ha colpito la passante al volto più volte, provocandole contusioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

L’arrivo della Polizia e le indagini

Quando la Squadra Volante è giunta sul posto, la responsabile dell’aggressione si era già allontanata. Tuttavia, grazie alle testimonianze raccolte da alcuni presenti e agli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato, è stato possibile identificare la donna coinvolta.

Le informazioni fornite dai testimoni oculari si sono rivelate fondamentali per la ricostruzione dei fatti e per risalire all’identità della 37enne.

Al termine delle indagini, la donna è stata denunciata per lesioni personali e minacce gravi.

L’episodio si è verificato a Foligno nelle scorse settimane, ma la notizia è stata resa nota solo in data 18 luglio 2026, come riportato nel comunicato ufficiale della Questura di Perugia.

IPA