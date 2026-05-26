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Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate (Varese), che ha portato in carcere un uomo di 30 anni residente nel Gallaratese. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, sua ex compagna, che ha segnalato una ripresa delle molestie e delle minacce.

L’intervento a Gallarate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata all’inizio del mese, quando la donna si è presentata presso il Commissariato di Gallarate (Varese) per denunciare una nuova escalation di comportamenti persecutori da parte dell’ex partner.

L’uomo, già condannato in passato per fatti simili nei confronti della stessa persona, avrebbe ripreso a mettere in atto una serie di azioni moleste e intimidatorie.

Modalità delle molestie e prove raccolte

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e avrebbe iniziato a perseguitare la vittima attraverso continue telefonate, anche durante le ore notturne, e messaggi insistenti e minacciosi.

Non si sarebbe limitato a questo: sono stati segnalati anche appostamenti nei pressi dell’abitazione della donna e dei luoghi da lei abitualmente frequentati, oltre a veri e propri pedinamenti, spesso effettuati utilizzando la propria autovettura.

Questi episodi sono stati riscontrati grazie a testimonianze, accertamenti tecnici e interventi delle forze dell’ordine, soprattutto in occasione di eventi particolarmente allarmanti. La raccolta delle prove ha permesso di ricostruire un quadro chiaro della situazione, evidenziando la gravità e la reiterazione delle condotte persecutorie.

Le conseguenze sulla vittima

Il comportamento dell’uomo ha avuto un impatto pesante sulla vita della vittima, che si è trovata a dover affrontare un vero e proprio assedio psicologico. La donna ha sviluppato un grave e persistente stato d’ansia e paura, tanto da essere costretta a modificare radicalmente la propria quotidianità.

Ha dovuto limitare i propri spostamenti, cambiare le utenze telefoniche e adottare ogni possibile precauzione per evitare incontri con l’indagato.

L’arresto e il provvedimento restrittivo

L’Ufficio di Procura del Tribunale di Busto Arsizio ha accolto le risultanze investigative presentate dal Commissariato di Gallarate, chiedendo e ottenendo dal G.I.P. il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo.

I poliziotti hanno quindi rintracciato il trentenne presso la sua abitazione familiare, procedendo al l’arresto e associandolo successivamente alla Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Un caso che riaccende l’attenzione sul tema della violenza di genere

Il caso di Gallarate riporta all’attenzione il tema della violenza e delle molestie nei confronti delle donne, fenomeni che spesso si manifestano anche dopo la fine di una relazione sentimentale. La tempestività della denuncia e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di interrompere una situazione di grave disagio e potenziale pericolo per la vittima.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di persecuzione o minaccia per poter attivare le necessarie misure di tutela.

IPA