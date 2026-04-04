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Un uomo di origine romena è stato arrestato a Latina per atti persecutori e gravi minacce ai danni della ex compagna. Il fermo è avvenuto nella serata del 3 aprile 2026, dopo che l’uomo si è presentato presso il luogo di lavoro della donna minacciandola davanti a diversi testimoni. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, come comunicato dalle autorità locali.

Atti persecutori a Latina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta rapidamente presso un esercizio commerciale del capoluogo pontino, dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Sul posto i poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, intento a rivolgere minacce e insulti alla ex moglie, che lavora come dipendente nell’attività commerciale.

La vittima e la dinamica dell’episodio

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti l’uomo si sarebbe presentato improvvisamente sul posto di lavoro, iniziando a proferire gravi insulti e minacce di morte nei suoi confronti, anche in presenza di numerosi clienti.

La donna, visibilmente scossa dall’accaduto, ha raccontato di aver già subito episodi simili in passato.

I precedenti e la decisione dell’arresto

Dagli accertamenti svolti dagli operatori è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, sempre ai danni della stessa persona.

Inoltre sono stati segnalati altri episodi recenti di minacce riconducibili allo stesso soggetto. Considerata la gravità della situazione e la flagranza del reato, gli agenti hanno proceduto all’arresto immediato dell’uomo.

Informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Latina, dove l’uomo resterà in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.

IPA