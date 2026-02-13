Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Per un uomo di 28 anni di origini gambiane, indagato per atti persecutori e furto aggravato ai danni di una donna, è stato disposto il divieto di avvicinamento. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura, è stato eseguito nel pomeriggio dell’11 febbraio scorso.

Le indagini e la denuncia della vittima

L’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla donna, vittima delle condotte ossessive dell’uomo. La sezione specializzata per i reati contro la persona, in danno dei minori e sessuali della Squadra Mobile di Lecce, ha coordinato le indagini sotto la supervisione della Procura della Repubblica.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe perseguitato la donna con reiterate chiamate telefoniche, messaggi e visite improvvise quasi quotidiane nei pressi della sua abitazione, sul luogo di lavoro e nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Queste azioni hanno generato nella donna un grave e perdurante stato di ansia e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e a cambiare, senza successo, il luogo di lavoro.

L’origine della condotta

L’incontro tra i due risale a una precedente conoscenza maturata nell’ambito scolastico: l’uomo frequentava la scuola dove la donna insegnava.

Da questa relazione professionale sarebbe nata l’infatuazione che ha poi dato origine ai comportamenti persecutori.

Il provvedimento di ammonimento

Già nel mese di giugno del 2024 il 28enne era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Lecce, che lo aveva invitato a cessare ogni atto persecutorio nei confronti della donna. Nonostante ciò, l’uomo ha continuato a mettere in atto comportamenti ossessivi e vessatori.

In una delle ultime occasioni l’indagato sarebbe arrivato a sottrarre il telefono cellulare alla donna, impedendole così di allertare le Forze dell’Ordine dopo che la vittima aveva respinto le sue avances. Questo episodio ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo, già sotto osservazione per i suoi comportamenti.

La misura cautelare e le prescrizioni

Alla luce dei riscontri raccolti il G.I.P. ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. All’uomo è stato prescritto di mantenersi ad almeno 1000 metri di distanza dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Inoltre è stato applicato il braccialetto elettronico e vietata qualsiasi forma di comunicazione con la vittima.

Il caso, avvenuto a Lecce, mette in evidenza l’importanza delle misure di tutela per le vittime di atti persecutori e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare il rispetto delle prescrizioni e prevenire ulteriori episodi di molestie o violenza.

