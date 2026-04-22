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Un giovane di 23 anni di Livorno, accusato di atti persecutori e danneggiamenti nei confronti della ex compagna, è destinatario della misura cauteale degli arresti domiciliari. L’intervento è stato disposto a seguito di una serie di episodi di violenza e minacce, culminati dopo la fine della relazione tra i due.

Atti persecutori a Livorno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Livorno ha portato avanti un’approfondita attività investigativa che ha permesso di ricostruire una lunga sequenza di comportamenti vessatori da parte del giovane.

Il GIP del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, ha quindi emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, valutando la pericolosità e l’aggressività dell’indagato, nonché la sua incapacità di controllare i propri impulsi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe messo in atto una serie di atti persecutori e danneggiamenti nei confronti della ex compagna, anche durante la loro relazione.

In più occasioni avrebbe controllato gli spostamenti della ragazza, limitandone la libertà personale e le relazioni sociali, soprattutto quando usciva senza di lui. Le avrebbe imposto la condivisione della posizione tramite cellulare, obbligandola a rientrare a casa ogni volta che usciva con le amiche.

Minacce e violenza fisica

La situazione è degenerata quando il giovane ha iniziato a rivolgere minacce di morte alla vittima e, in almeno un’occasione, l’ha aggredita fisicamente al suo rientro a casa.

L’episodio ha avuto conseguenze tali da costringere la ragazza a ricorrere alle cure ospedaliere, dove le sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi per le lesioni subite.

Escalation dopo la fine della relazione

Nel mese di febbraio, dopo che la giovane aveva comunicato la volontà di interrompere la relazione, il comportamento dell’uomo si è ulteriormente aggravato.

In quell’occasione, avrebbe minacciato di ucciderla con un coltello, pronunciando frasi particolarmente gravi e violente. Inoltre avrebbe danneggiato lo scooter della vittima, tagliando la sella e rovinando carrozzeria, specchietti e parabrezza.

Nuovi episodi e denuncia

Nei giorni scorsi, il giovane avrebbe inviato alla ex compagna un video registrato all’interno del portone della vittima, dopo averne forzato la serratura.

Questi episodi hanno spinto la ragazza, ormai terrorizzata dal protrarsi della condotta persecutoria, a rivolgersi agli uffici della Polizia di Stato per presentare formale denuncia, temendo un’ulteriore e più grave escalation di violenza.

L’arresto e le misure accessorie

Il giovane è stato rintracciato dalla Squadra Mobile nel pomeriggio di ieri e accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere agli arresti domiciliari.

Gli è stato inoltre imposto il divieto di comunicare in qualsiasi modo con la parte offesa, in attesa dell’applicazione del braccialetto elettronico.

La fase delle indagini

La Polizia di Stato sottolinea la rilevanza pubblica della vicenda, ricordando che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda e sugli sviluppi futuri, si rimanda alle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. L’ultimo episodio si è verificato a Livorno.

IPA