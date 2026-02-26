Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti, questo il bilancio di un’operazione condotta ieri pomeriggio a Lucca dai Carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 28 anni già sottoposto a misura alternativa. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa dopo le denunce della ex compagna, vittima di violenze domestiche e minacce.

Maltrattamenti in casa a Lucca

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Lucca, dove i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile, hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, è stato richiesto dagli stessi Carabinieri di Lucca dopo aver raccolto le dichiarazioni della ex compagna dell’uomo e di altri testimoni.

Due anni di violenze e minacce

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe subito per quasi due anni continui maltrattamenti da parte del compagno, con episodi di violenze psicologiche, minacce di morte – talvolta perpetrate con un grosso coltello da cucina – e percosse che le hanno lasciato segni visibili sul corpo. La situazione, divenuta insostenibile, ha spinto la vittima a lasciare definitivamente l’uomo nei primi giorni del 2026.

L’intervento dei Carabinieri e la nuova accusa

Nonostante la separazione, il 28enne non si sarebbe rassegnato e avrebbe iniziato a seguire la ex compagna. Questo comportamento ha richiesto l’intervento dei Carabinieri il 23 febbraio scorso, quando la donna ha chiesto aiuto nei pressi del suo luogo di lavoro.

In quell’occasione i militari hanno rintracciato e fermato l’uomo, documentando così un nuovo episodio di stalking e molestie.

L’arresto e la detenzione

A seguito di quest’ultima vicenda, ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, l’Ufficio di Sorveglianza di Pisa ha emesso il decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione.

L’ordine è stato eseguito alle ore 16 di ieri dai Carabinieri, che dopo le formalità di rito hanno accompagnato il 28enne presso la Casa Circondariale locale.

