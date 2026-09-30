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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Palermo. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di aver perseguitato e aggredito la sua ex compagna dopo la fine della loro relazione.

Maltrattamenti e violenza a Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dai militari della Stazione di Capaci, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Palermo San Lorenzo.

L’arresto è avvenuto in seguito a una complessa attività investigativa, avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli inquirenti hanno ricostruito una vicenda segnata da episodi di violenza e maltrattamenti, che si sono intensificati dopo la decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale con l’indagato.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 36enne non avrebbe mai accettato la fine del rapporto e avrebbe messo in atto una serie di comportamenti violenti e vessatori, con l’obiettivo di costringere l’ex compagna a riallacciare la relazione.

Le condotte contestate includono minacce di morte, aggressioni fisiche e una persecuzione fatta di continue telefonate e messaggi denigratori, spesso inviati anche durante la notte. In più occasioni, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna nelle ore notturne, alimentando uno stato di costante terrore nella vittima, preoccupata non solo per la propria incolumità ma anche per quella dei suoi familiari.

L’intervento delle autorità

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato trasferito presso la casa circondariale “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di porre fine a una situazione di grave disagio e pericolo per la vittima.

Il contesto e le motivazioni

La vicenda ha avuto origine dalla decisione della donna di porre fine alla relazione sentimentale, scelta che l’indagato non avrebbe mai accettato. Da qui sarebbero scaturite le condotte violente e persecutorie, finalizzate a piegare la volontà della vittima e a costringerla a riprendere il rapporto.

Il quadro delineato dagli investigatori evidenzia la gravità della situazione vissuta dalla donna, costretta a vivere nel timore costante per la propria sicurezza e quella dei suoi cari.

IPA