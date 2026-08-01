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Un arresto ai domiciliari, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 22 anni, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento è stato emesso il 27 luglio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Parma, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di una complessa attività investigativa che ha permesso di ricostruire una lunga escalation di violenze avvenute tra gennaio e luglio 2026.

Le indagini a Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione rappresenta l’esito di un’approfondita indagine condotta dagli operatori della Squadra Mobile della Questura di Parma. Gli investigatori hanno assunto fin da subito la direzione delle indagini, sviluppando una ricostruzione dettagliata dei fatti attraverso una serie di attività di analisi e riscontro.

Nel corso delle indagini, sono stati ascoltati la persona offesa e i testimoni, acquisita e analizzata la documentazione sanitaria relativa alle conseguenze delle aggressioni, esaminata la messaggistica tra le parti e valorizzati i precedenti interventi delle Forze di Polizia. Questi elementi hanno permesso di ricostruire una prolungata escalation di comportamenti persecutori e violenti messi in atto dall’indagato nell’arco di sette mesi, da gennaio a luglio 2026.

La ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa ha documentato come la relazione sentimentale tra l’indagato e la vittima sia progressivamente degenerata, trasformandosi in un contesto segnato da continui comportamenti di controllo ossessivo, limitazione della libertà personale, reiterate offese, minacce, aggressioni fisiche e intimidazioni. Tra queste ultime, è stata accertata anche la minaccia di diffondere immagini e video a contenuto intimo della vittima.

Queste condotte hanno determinato nella giovane donna uno stato di ansia e paura costante, oltre a un timore persistente per le possibili reazioni violente dell’ex compagno. Gli episodi, inizialmente percepiti come singoli atti di violenza, sono stati ricondotti dagli investigatori a un quadro unitario, evidenziando la sistematicità e la progressiva escalation delle condotte persecutorie.

L’episodio più grave e le conseguenze per la vittima

Tra i numerosi episodi ricostruiti, particolare rilievo assume un fatto avvenuto di recente: durante una violenta lite scaturita da motivi di gelosia, l’indagato ha colpito ripetutamente la vittima con pugni al volto e alla testa, l’ha afferrata per i capelli e, dopo essersi impossessato del suo telefono cellulare, si è allontanato dal luogo dell’aggressione.

La donna, soccorsa successivamente, ha riportato plurime lesioni documentate dal personale sanitario.

L’ordinanza di arresti domiciliari

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini sono stati sottoposti all’Autorità Giudiziaria, che ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Parma l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati.

L’indagato, una volta individuato dagli operatori della Squadra Mobile, è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito e, al termine delle formalità di legge, sottoposto alla misura cautelare, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’impegno della Polizia contro la violenza di genere

L’operazione odierna testimonia il costante impegno della Squadra Mobile della Questura di Parma nel contrasto ai fenomeni di violenza di genere e domestica. In questo settore, particolare attenzione viene riservata alla tempestiva presa in carico delle denunce, allo sviluppo di approfondite attività investigative e alla raccolta di riscontri oggettivi, con l’obiettivo di garantire un’efficace tutela delle vittime e consentire all’Autorità Giudiziaria di adottare, nei casi più gravi, tempestive misure cautelari.

Si ricorda che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona sottoposta a indagini, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

IPA