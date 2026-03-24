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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto nel centro abitato di Passo Corese. Un cittadino extracomunitario di 54 anni, domiciliato in Bassa Sabina (Rieti), è stato fermato in flagranza di reato dopo l’ennesima lite domestica degenerata in violenza fisica.

Maltrattamenti in famiglia a Passo Corese (Rieti)

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Passo Corese quando, al culmine di una discussione tra conviventi, la situazione è rapidamente degenerata.

La lite, iniziata con un’aggressione verbale, si è trasformata in un vero e proprio episodio di violenza fisica all’interno dell’abitazione familiare.

L’aggressione e la richiesta di aiuto

Durante la colluttazione la donna coinvolta ha trovato la forza di contattare il Numero Unico di Emergenza 112, segnalando l’aggressione in corso sia nei suoi confronti che verso i figli.

La tempestività della chiamata ha permesso ai militari di intervenire mentre la lite era ancora in atto, consentendo loro di bloccare l’uomo e mettere in sicurezza le vittime.

L’arresto in flagranza e la ricostruzione dei fatti

Una volta entrati nell’appartamento i Carabinieri hanno potuto constatare direttamente la dinamica della violenza appena consumata.

L’immediato intervento ha permesso di interrompere l’azione e di raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto. La donna ha riferito che episodi simili si erano già verificati in passato e che aveva già sporto denuncia per comportamenti violenti da parte del convivente.

Le conseguenze per l’arrestato e la tutela della vittima

Alla luce della reiterazione delle condotte e dei riscontri su episodi analoghi, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato dell’uomo.

Dopo le formalità di rito, il 54enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale del capoluogo, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti. La vittima, informata sulle misure di tutela previste dalla legge, ha scelto di non essere accompagnata in una struttura protetta.

IPA