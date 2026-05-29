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Una denuncia per maltrattamenti in famiglia il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Perugia, dove un uomo di 46 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo una lite domestica. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è stata segnalata tramite il Numero Unico di Emergenza e ha visto coinvolta una coppia residente in città.

L’intervento a Perugia

La segnalazione è partita da una donna che, dopo una violenta discussione con il compagno, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti presso l’abitazione indicata, hanno ascoltato la versione della richiedente, la quale ha raccontato di essere stata coinvolta in una lite con il partner, durante la quale entrambi si erano reciprocamente colpiti.

Successivamente, la donna si è recata in Questura per formalizzare una querela nei confronti del compagno. In questa occasione, ha riferito che l’uomo mostrava una gelosia ossessiva e faceva abuso di alcol, elementi che avrebbero contribuito a un clima di tensione e aggressività all’interno della relazione. La vittima ha inoltre dichiarato che il compagno era solito assumere comportamenti aggressivi nei suoi confronti, anche in presenza della figlia.

Comportamenti aggressivi e minacce

Nel corso della denuncia, la donna ha raccontato che, in più occasioni, era stata aggredita fisicamente e insultata dal partner. La situazione sarebbe stata aggravata dalla presenza della figlia, testimone degli episodi di aggressione e delle offese rivolte alla madre.

La donna ha aggiunto che, a causa della gelosia morbosa dell’uomo, le era stato impedito di utilizzare il rossetto o di indossare determinati abiti.

Minacce gravi e deferimento all’Autorità Giudiziaria

Tra gli episodi più gravi riferiti dalla vittima, emerge una minaccia particolarmente inquietante: il compagno avrebbe dichiarato l’intenzione di sfregiarle il viso, così che nessuno potesse più guardarla.

Al termine delle indagini e delle procedure di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Conclusioni

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e la successiva denuncia hanno permesso di portare alla luce una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo. La vicenda, avvenuta a Perugia, sottolinea ancora una volta l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di maltrattamenti e di rivolgersi alle autorità competenti per tutelare le vittime di abusi familiari.

IPA