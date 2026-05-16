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Una donna rimasta bloccata nella propria abitazione insieme a un cane di grossa taglia è stata salvata grazie a un intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori a Pisa. L’operazione è stata resa necessaria dopo che il figlio della donna aveva segnalato l’impossibilità di mettersi in contatto con lei dalla sera precedente. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di ieri, coinvolgendo Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e operatori del canile convenzionato.

L’allarme a Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il figlio della donna, preoccupato per l’assenza di risposte dalla madre dalle ore 21 della sera precedente, ha deciso di rivolgersi alle autorità.

Non riuscendo a contattarla, ha richiesto un controllo presso l’abitazione, temendo che potesse essere accaduto qualcosa di grave.

L’arrivo delle forze dell’ordine e il contatto con la donna

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a stabilire un contatto con la signora. La donna ha spiegato di essere caduta in casa e di non riuscire più a rialzarsi né ad aprire la porta d’ingresso. Ha inoltre segnalato la presenza nell’appartamento di un cane di razza Corso, descritto come particolarmente aggressivo.

Questa circostanza ha reso necessario un intervento ancora più attento e coordinato, per garantire la sicurezza sia della donna che degli operatori coinvolti.

Il coordinamento tra Polizia, Vigili del Fuoco, sanitari e canile

Attraverso la Sala Operativa, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del 118 e degli operatori specializzati del canile convenzionato.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad accedere all’abitazione utilizzando un’autoscala, entrando dal balcone dell’appartamento. Nel frattempo, il personale del canile ha provveduto a tranquillizzare e mettere in sicurezza l’animale, permettendo così ai sanitari di intervenire senza rischi.

Il soccorso e il trasporto in ospedale

Grazie all’intervento coordinato, la donna è stata soccorsa e trasportata presso il locale Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’operazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni, grazie alla tempestività e alla collaborazione tra le diverse forze coinvolte.

Il ruolo degli operatori del canile e la gestione dell’animale

Un aspetto fondamentale dell’intervento è stato il contributo degli operatori del canile convenzionato, che hanno saputo gestire con professionalità la presenza del cane di grossa taglia, descritto come aggressivo.

Solo dopo che l’animale è stato messo in sicurezza, i sanitari hanno potuto prestare le prime cure alla donna, evitando così possibili rischi per tutti i presenti.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Pisa mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e i servizi di emergenza, soprattutto in situazioni che presentano elementi di rischio aggiuntivi come la presenza di animali potenzialmente pericolosi.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, la donna è stata tratta in salvo e affidata alle cure mediche.

IPA