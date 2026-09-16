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Una misura cautelare è stata eseguita nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna a Polistena (Reggio Calabria). Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura, è stato applicato dalla Polizia di Stato dopo la denuncia della vittima e le indagini condotte dal Commissariato locale.

Le indagini e la denuncia a Polistena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nei giorni scorsi, quando una donna si è rivolta al Commissariato di P.S. di Polistena (Reggio Calabria) per denunciare una serie di comportamenti molesti, minacciosi e vessatori subiti dall’ex compagno.

La donna ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di condotte ingiuriose e violente, che si sono ripetute nel tempo, e di aver subito pressioni continue da parte dell’uomo, il quale non accettava la fine della loro relazione e il rifiuto di instaurare un nuovo rapporto affettivo.

L’ordinanza del GIP e l’intervento della Polizia

A seguito della denuncia, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Polistena, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire un quadro indiziario ritenuto di assoluta gravità.

Le prove raccolte hanno portato il GIP del Tribunale di Palmi ad emettere un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel Comune di Polistena.

L’esecuzione della misura cautelare

L’uomo, destinatario della misura, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in un altro comune calabrese, dove gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento. In questo modo, è stato impedito all’indagato di tornare a Polistena e di avvicinarsi alla vittima, garantendo così una maggiore tutela per la donna.

L’episodio, sottolineano le forze dell’ordine, conferma l’efficacia dell’immediato intervento della Polizia nel contrasto dei reati previsti dal cosiddetto “Codice Rosso” e della violenza di genere. Viene inoltre evidenziato il ruolo fondamentale del coordinamento tra i diversi uffici di Polizia nel garantire la sicurezza delle persone offese e nell’assicurare una risposta rapida e concreta alle situazioni di pericolo.

Il quadro normativo e la tutela delle vittime

La misura cautelare applicata in questo caso rientra tra gli strumenti previsti dalla normativa italiana per la tutela delle vittime di atti persecutori e violenza domestica. Il divieto di avvicinamento e di dimora rappresenta un importante presidio di prevenzione, volto a impedire che comportamenti molesti e minacciosi possano sfociare in episodi ancora più gravi.

L’azione delle forze dell’ordine, in sinergia con l’autorità giudiziaria, si conferma dunque decisiva per la protezione delle persone vulnerabili e per il contrasto alla violenza di genere.

IPA