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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un’operazione conclusasi nei giorni scorsi a Rieti. Un uomo di 33 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la propria compagna. L’intervento è avvenuto in un appartamento del centro cittadino, dove la vittima è stata soccorsa e medicata per ferite da taglio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza domestica.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti è intervenuta in un appartamento del centro cittadino.

Gli agenti sono stati chiamati a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una donna ferita. Sul posto, il personale del 118 aveva già prestato i primi soccorsi alla vittima, che è stata poi trasportata in ospedale per essere medicata a causa delle ferite da taglio riportate durante l’aggressione da parte del convivente.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Gli agenti, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno proceduto al fermo dell’uomo, un trentatreenne residente a Rieti. Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto era già stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, misura che era stata successivamente revocata.

Inoltre, l’uomo aveva ricevuto un Ammonimento del Questore di Rieti per atti persecutori commessi nei confronti della precedente compagna. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di reiterata violenza domestica e atti persecutori nei confronti delle sue partner.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

L’aggressore è stato quindi arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La decisione è stata presa in considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti episodi che hanno visto protagonista il trentatreenne. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di tutelare la vittima e di evitare ulteriori conseguenze.

Il contesto e le iniziative di prevenzione

L’episodio avvenuto a Rieti si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. Le autorità continuano a promuovere campagne di sensibilizzazione e a rafforzare i controlli per prevenire e contrastare questi fenomeni, offrendo supporto alle vittime e strumenti di tutela efficaci.

IPA