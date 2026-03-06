Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato accusato di maltrattamenti alla ex compagna e per questo è stata disposta una misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica, è stato attuato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sant’Agata di Militello (Messina) a seguito di indagini su un caso di “codice rosso”.

Le indagini a Sant’Agata di Militello

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata al termine di approfondite indagini condotte dal Commissariato di Sant’Agata di Militello (Messina) e coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti.

Il Tribunale aveva già emesso in passato altri provvedimenti simili nei confronti dello stesso soggetto, che aveva riportato due condanne definitive per il delitto di maltrattamenti contro la ex compagna. Nonostante ciò l’uomo avrebbe continuato a porre in essere condotte moleste e minatorie nei confronti della vittima generando in lei uno stato di ansia e paura tali da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Comportamenti reiterati e nuovi episodi di violenza

Le indagini hanno evidenziato la pericolosità e la spregiudicatezza dell’indagato. Il Giudice per le indagini preliminari di Patti ha valutato positivamente il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari per il rischio di reiterazione del reato.

Tra gli episodi più recenti l’uomo avrebbe sputato in direzione della donna incontrata per strada e, in un’altra occasione, avrebbe mimato gesti riconducibili a minacce di morte nei confronti della stessa vittima.

La misura cautelare: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

La misura cautelare eseguita prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla sua abitazione e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. L’uomo dovrà mantenere una distanza di almeno un chilometro dalla vittima e non potrà comunicare con lei in alcun modo.

È stata inoltre disposta l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice.

L’adozione di misure cautelari come il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela delle vittime di maltrattamenti e per la prevenzione di ulteriori episodi di violenza.

