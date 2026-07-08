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Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Taranto, dove un uomo di 44 anni di nazionalità indiana è stato fermato nella tarda serata del 7 luglio 2026 per aver aggredito l’ex compagna convivente durante una discussione familiare. L’episodio è avvenuto durante i festeggiamenti per il compleanno del figlio maggiorenne della coppia, quando la situazione è degenerata a causa dell’abuso di alcol da parte dell’uomo. L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie a una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Atti persecutori a Taranto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata del 7 luglio 2026 a Taranto. I militari della Stazione Taranto Principale sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte della vittima, ex compagna convivente dell’uomo, che ha segnalato un’aggressione subita durante una lite scoppiata per motivi futili.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe colpito ripetutamente la donna al volto con alcuni schiaffi, provocandole dolore e un forte stato di shock.

L’intervento dei Carabinieri e l’applicazione del Codice Rosso

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno immediatamente attivato il protocollo operativo previsto dal “Codice Rosso”, una procedura che garantisce interventi rapidi ed efficaci a tutela delle vittime di violenza di genere.

La donna è stata messa in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118, mentre i militari hanno raccolto gli elementi investigativi necessari e informato senza indugio l’Autorità giudiziaria competente.

L’arresto e le conseguenze per l’aggressore

Al termine delle formalità di rito, e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il 44enne indiano è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, dove resterà a disposizione delle autorità per gli ulteriori accertamenti e le procedure di legge.

L’appello delle forze dell’ordine

L’Arma dei Carabinieri ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a non sottovalutare alcun episodio di violenza o comportamento persecutorio, sottolineando l’importanza di rivolgersi tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112.

Segnalare situazioni di rischio consente infatti di attivare rapidamente gli strumenti di tutela previsti dalla legge e di offrire un concreto sostegno alle vittime, rafforzando così la rete di protezione per le persone più vulnerabili.

IPA