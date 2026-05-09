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Un arresto e una misura cautelare sono stati disposti a seguito di una grave aggressione avvenuta a Trevi (Perugia). Un 44enne italiano è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ha richiesto un provvedimento restrittivo per i maltrattamenti in famiglia e le lesioni personali gravi inflitte alla compagna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato individuato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Foligno.

Maltrattamenti in famiglia a Trevi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio circa 15 giorni fa, dopo che la vittima ha subito una violenta aggressione all’interno di un’abitazione a Trevi (Perugia).

L’episodio si è verificato al culmine di una lite scaturita da motivi di gelosia: il 44enne avrebbe accusato la compagna di avere relazioni con altri uomini. La discussione è degenerata rapidamente, portando l’uomo a schiaffeggiare e colpire ripetutamente la donna con calci. Temendo per la propria incolumità, la vittima è riuscita a fuggire in strada, dove è stata soccorsa da un passante.

Le conseguenze per la vittima

La donna, dopo essere stata aiutata, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. Qui i medici hanno riscontrato varie contusioni e la frattura di un omero.

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di chiarire che la violenza subita non era un episodio isolato, ma rappresentava il culmine di una serie di maltrattamenti psicologici e fisici che si protraevano da mesi. In passato, l’uomo avrebbe spesso insultato e aggredito la compagna, arrivando anche a privarla del telefono cellulare e a esercitare altre forme di controllo.

La risposta delle autorità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la gravità dei fatti accertati ha spinto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto a richiedere con urgenza una misura cautelare custodiale. Il Tribunale ha accolto la richiesta, disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno quindi rintracciato il 44enne e dato esecuzione all’ordinanza cautelare.

Il contesto e i precedenti

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato come le violenze fossero spesso legate a liti per motivi di gelosia, durante le quali la vittima veniva insultata, aggredita e sottoposta a forme di controllo. Nonostante le ripetute violenze, fino a questo episodio la situazione non era mai degenerata in modo così grave.

IPA