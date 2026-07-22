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Un arresto per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Viguzzolo. Un 75enne è stato fermato dopo essersi introdotto con la forza nell’abitazione dell’ex compagna, minacciandola con un coltello. L’uomo è stato poi trasferito in carcere ad Alessandria, mentre la vittima ha trovato il coraggio di denunciare una lunga serie di episodi di violenza e intimidazione.

L’arresto in flagranza a Viguzzolo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando il 75enne si è presentato presso l’abitazione dell’ex compagna.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha forzato il cancello esterno e la porta d’ingresso per introdursi nella proprietà privata della donna. All’interno del borsello che portava a tracolla, nascondeva un coltello a serramanico, pronto all’uso.

La fuga della vittima e l’intervento dei Carabinieri

La donna, accortasi dell’intrusione e temendo per la propria incolumità, ha lasciato rapidamente l’immobile e ha chiamato i soccorsi tramite il 112.

I Carabinieri sono arrivati in pochi minuti sul posto, riuscendo a rintracciare l’uomo ancora all’interno del perimetro domestico. Gli agenti lo hanno bloccato, disarmato e hanno sequestrato il coltello, procedendo anche alla documentazione dei danni provocati all’abitazione durante l’effrazione.

Un quadro di persecuzioni e violenze

Dalla denuncia presentata dalla vittima e dalle indagini è emerso un quadro di atti persecutori protratti nel tempo. La donna ha raccontato agli inquirenti di aver subito ripetute intimidazioni, minacce gravi e violenze fisiche da parte dell’ex compagno.

Episodi che, per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato prima, ma che le avevano causato un costante stato d’ansia e un profondo timore per la propria sicurezza.

L’escalation: l’aggressione durante la gita al mare

La situazione è degenerata ulteriormente nella giornata precedente all’arresto.

Durante una gita al mare, l’uomo avrebbe colpito la donna con un pugno al volto nel corso di una discussione particolarmente accesa.

Questo episodio ha rappresentato il culmine di una lunga serie di comportamenti violenti e persecutori, portando la vittima a temere per la propria vita.

L’arresto e le indagini in corso

La pronta risposta dei Carabinieri ha permesso di interrompere l’azione delittuosa e di evitare conseguenze ancora più gravi. Dopo le formalità di rito, il 75enne è stato arrestato e condotto in carcere ad Alessandria, a disposizione della Procura della Repubblica che coordina le indagini.

L’episodio mette in luce ancora una volta la gravità del fenomeno della violenza domestica e l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di minaccia o intimidazione.

IPA