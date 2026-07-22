Paura per una donna a Viguzzolo, l'ex compagno 75enne si introduce in casa sua con un coltello: arrestato
Un 75enne è stato arrestato a Viguzzolo per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata ai danni dell’ex compagna.
Un arresto per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Viguzzolo. Un 75enne è stato fermato dopo essersi introdotto con la forza nell’abitazione dell’ex compagna, minacciandola con un coltello. L’uomo è stato poi trasferito in carcere ad Alessandria, mentre la vittima ha trovato il coraggio di denunciare una lunga serie di episodi di violenza e intimidazione.
- L’arresto in flagranza a Viguzzolo
- La fuga della vittima e l’intervento dei Carabinieri
- Un quadro di persecuzioni e violenze
- L’escalation: l’aggressione durante la gita al mare
- L’arresto e le indagini in corso
L’arresto in flagranza a Viguzzolo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando il 75enne si è presentato presso l’abitazione dell’ex compagna.
L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha forzato il cancello esterno e la porta d’ingresso per introdursi nella proprietà privata della donna. All’interno del borsello che portava a tracolla, nascondeva un coltello a serramanico, pronto all’uso.
La fuga della vittima e l’intervento dei Carabinieri
La donna, accortasi dell’intrusione e temendo per la propria incolumità, ha lasciato rapidamente l’immobile e ha chiamato i soccorsi tramite il 112.
I Carabinieri sono arrivati in pochi minuti sul posto, riuscendo a rintracciare l’uomo ancora all’interno del perimetro domestico. Gli agenti lo hanno bloccato, disarmato e hanno sequestrato il coltello, procedendo anche alla documentazione dei danni provocati all’abitazione durante l’effrazione.
Un quadro di persecuzioni e violenze
Dalla denuncia presentata dalla vittima e dalle indagini è emerso un quadro di atti persecutori protratti nel tempo. La donna ha raccontato agli inquirenti di aver subito ripetute intimidazioni, minacce gravi e violenze fisiche da parte dell’ex compagno.
Episodi che, per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato prima, ma che le avevano causato un costante stato d’ansia e un profondo timore per la propria sicurezza.
L’escalation: l’aggressione durante la gita al mare
La situazione è degenerata ulteriormente nella giornata precedente all’arresto.
Durante una gita al mare, l’uomo avrebbe colpito la donna con un pugno al volto nel corso di una discussione particolarmente accesa.
Questo episodio ha rappresentato il culmine di una lunga serie di comportamenti violenti e persecutori, portando la vittima a temere per la propria vita.
L’arresto e le indagini in corso
La pronta risposta dei Carabinieri ha permesso di interrompere l’azione delittuosa e di evitare conseguenze ancora più gravi. Dopo le formalità di rito, il 75enne è stato arrestato e condotto in carcere ad Alessandria, a disposizione della Procura della Repubblica che coordina le indagini.
L’episodio mette in luce ancora una volta la gravità del fenomeno della violenza domestica e l’importanza di denunciare tempestivamente ogni forma di minaccia o intimidazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.