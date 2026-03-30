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Due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere ad Ancona in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi dalle autorità giudiziarie. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato che ha rintracciato i responsabili, uno dei quali condannato per maltrattamenti e l’altro per una serie di reati tributari, truffe e reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico.

Due arresti ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di altrettanti uomini, coinvolti in separate vicende giudiziarie.

Gli arresti sono stati effettuati a seguito di provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia.

Il primo caso: condanna per maltrattamenti

Nel primo episodio la Squadra Mobile di Ancona ha arrestato un uomo di 45 anni, di origine marocchina, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo era stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna, fatti che comprendevano insulti, percosse, minacce e lesioni.

La condanna prevede l’espiazione di una pena residua di 2 anni di reclusione, con la concessione della misura alternativa della semilibertà. Dopo essere stato individuato dagli agenti e completate le formalità di rito, il condannato è stato trasferito presso il carcere di Montacuto ad Ancona per scontare la pena.

Il secondo arresto: pluripregiudicato condannato per reati tributari e truffe

La seconda vicenda ha visto coinvolto un uomo italiano di 65 anni con numerosi precedenti penali per reati tributari, truffe, reati contro il patrimonio e contro l’ordine pubblico.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata e Catturandi della Squadra Mobile dorica, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia. L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione, condotto in Questura per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto, dove dovrà scontare una pena di nove anni e due mesi di reclusione.

IPA